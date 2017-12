Madagascar: « Oento Himoro ». - « Tsingetry sy Mah » ou la nouvelle génération sur les planches!

Andrianandrasana Tojo et Mahenintsoa Rakotonirina, mieux connus sous leurs noms de scène, « Tsingetry sy Mah », sont deux jeunes humoristes et animateurs malgaches. Ils se sont toujours montrés face au public en tant qu'invités des grands humoristes vétérans, tels que Francis Turbo ou Andry Barhone. Aujourd'hui, ils vont investir la scène, seuls comme des grands.

Ils se préparent à relever un grand défi. Ce samedi 23 décembre, ils vont réaliser leur premier spectacle en solo : « Oento Himoro ». Pourquoi ce show ? Cela fait depuis 2016 que l'idée leur est venue en tête ; mais c'est maintenant qu'ils ont la possibilité de la concrétiser. « Réaliser un spectacle d'humour, surtout pour nous qui sommes encore inconnus du grand public, n'est pas facile », explique Mah. Ce show sera pour eux une occasion de faire découvrir aux amateurs l'existence d'une nouvelle génération d'humoristes, dont ils font partie. « Et comme ce sera bientôt Noël, nous voulons que la fête ait une ambiance remplie de sourire et de joie », rajoute Tsingetry.

L'intitulé « Oento Himoro » est un grand jeu de mots. Selon ces jeunes hommes, la vie est monotone, remplie de difficultés et de problèmes. Il faut prendre le temps de rire et de plaisanter. « Oento Himoro » vient de « Oento mora ihany ny fiainana » traduit librement par « prendre la vie comme elle vient, sans la compliquer » et de « Oento humour ». Le spectacle sera un stand-up qui se tiendra à l'« Amitié Fandian » 67HA Sud, à 14h30. Un show 100% humour, avec la participation de Finengo Mahasaky et d'un grand artiste surprise. Tsingetry et Mah vont présenter des sketches relatant la vie de tous les jours. Fidèles à leur style, beaucoup de drôles d'expressions faciales marqueront les scènes. Ils plaisanteront avec nous en parlant d'amour, de politique et de religion.

2017 a été une année de performances remarquables pour eux. Après « Oento Himoro », nos deux humoristes du « Mad Comedy Club » nous donnent rendez-vous, le 31 décembre, pour le « Grand Show de l'Humour », à Sabotsy Namehana. De quoi finir l'année en sourire.