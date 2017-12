Madagascar: Ordre du Mérite. - Le Colonel Lylison promu au grade de Commandeur

L'arrêté du président de la République du 22 novembre 2016 portant nomination ou promotion dans l'Ordre du Mérite de Madagascar a été publié dans l'édition spéciale du Journal Officiel du jeudi 19 octobre 2017.

Les éléments de l'Armée et de la Gendarmerie - tous grades et corps confondus - nommés ou promus dans l'Ordre du Mérite au titre d'Institution et Ministères sont ... légion. Parmi eux, figure le « Colonel Lylison René de Roland Urbain, COM/CAB T.Ratsimandrava » qui est promu au grade de Commandeur dans la promotion du 26 juin 2016. Soit un mois avant son appel à la mobilisation citoyenne et à une opération « ville morte » qui lui ont valu d'être poursuivi et condamné par contumace le 14 février 2017 à un an de prison ferme pour « trouble à l'ordre public et atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat ».

MAPAR - HVM. Le tribunal correctionnel d'Antananarivo devait même décerner un mandat d'arrêt à l'audience à l'encontre du Colonel et non moins sénateur élu sous les couleurs du MAPAR. Ceci expliquant a priori cela, car un autre membre de la Chambre haute bénéficie jusqu'ici d'une impunité en raison visiblement de son appartenance au HVM. Il s'agit évidemment du sénateur Riana Andriamandavy VII qui avait conduit, au vu et au su de tout le monde, une troupe de gros bras à Ambohibao pour caillasser le siège du Bianco où Claudine Razaimamonjy était en garde à vue. Son sénateur de beau-frère avait réellement voulu forcer le portail de la « Villa La Piscine ». Contrairement à l'offensive virtuelle du « loholona » de la Sofia et non moins un des fers de lance de la Révolution Orange sans laquelle il n'y aurait pas eu aujourd'hui de « cravates bleues ».

26 juin 2016. Bon nombre d'observateurs ne manqueront pas de se demander pourquoi le nom de Lylison n'a pas été rayé de la liste de la promotion du 26 juin 2016, alors que les faits à lui reprocher remontaient en mai de la même année, c'est-à-dire un mois avant. Qui plus est, l'arrêté n'a été pris que le 22 novembre 2016 soit 6 mois après ses faits... d'armes à la télé et sur les réseaux sociaux. Le Journal Officiel n'était non plus paru que le 19 octobre 2017, en somme 8 mois après le procès juridico-politique ou politico-juridique. C'est blanc bonnet bonnet blanc pour ne pas dire béret noir, noir béret pour la Gendarmerie. En tout cas, la condamnation était prévisible pour le Colonel Lylison qui a peu de chances de faire partie de la prochaine liste des nouveaux généraux de brigade qui sera signée par le chef suprême des forces armées. En revanche, le fait que son nom et ses prénoms figurent bel et bien parmi les promus dans l'arrêté présidentiel du 22 novembre 2016 atteste que cet élément terrible des forces de l'Ordre le ... Mérite.