Mali: L'interprofession Filière riz - Le bilan des activités maliennes dévoilé

L'interprofession Filière riz(IFIRIZ) a lors d'une assemblée générale tenue hier mercredi 20 décembre 2017, à l'hôtel Olympe de Bamako, présenté son bilan de ses activités réalisés depuis sa création en 2016. La dite Assemblée était présidée par Tiansé Traoré, représentant de l'APCAM en présence de Faliry Bolly, Président de l'IFRIRIZ, du PDG de l'OPAM, M. Youssouf Maïga et une dizaine de délègues de l'intérieur du pays.

Il faut rappeler que la campagne agricole 2017-2018 a enregistré un record dans la production du riz au Mali. A en croire notre source, les dernières prévisions faisaient état de 3 millions de tonnes, soit 8% de plus que le volume de la campagne précédente (2,78 millions de tonnes). Ce résultat va permettre à notre pays de garder sa deuxième place de producteur de riz d'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigéria. Auparavant notre pays avait dégagé un excédent de 535.448 tonnes de la graminée à l'issue de la campagne agricole 2016-2017, d'après les statistiques du Ministère de l'Agriculture. Ces résultats fort appréciables ont poussé les acteurs de la filière à s'organiser en interprofession, d'où la tenue d'une première assemblée du 20 au 21 décembre. A l'ouverture, le Président Bolly dira que l'objectif est de faire la situation morale et financière afin de se projeter sur des activités 2018-2019.

Pour l'orateur le projet d'Appui à la Structuration de la Filière riz est de contribuer au développement de ladite filière, en vue d'améliorer durablement sa contribution à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Il s'agit de renforcer l'organisation des acteurs et la gouvernance de la filière au niveau national par: la mobilisation des acteurs (OPA, transformateurs, commerçants, etc.) ; la structuration et organisation des acteurs de la filière par collèges ; l'élaboration des textes de base de l'organisation interprofessionnelle du riz ; la préparation et la tenue de l'Assemblée Générale Constitutive de l'OIP-Riz ; l'accompagnement de l'interprofession riz ; le renforcement des capacités des acteurs des filières agricoles ; la coordination et la gestion des activités ; la mise en œuvre de l'assistance technique à la DNA.

Il faut noter que l'Assemblée se tiendra pendant deux jours avec la participation d'un public cible reparti en deux lots : le premier : est composé de représentants des structures publiques et privés, les partenaires au développement et le second est composé de l'ensemble des délégués des différentes familles professionnelles membres de l'Interprofession au nombre de 67 délégués dont :26 Délégués de la famille des producteurs; 21 Délégués de la famille des transformateurs; 16 Délégué de la famille des commerçants de riz; 04 Délégués de la famille des transporteurs.