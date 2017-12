Mali: Coopération entre l'Union européenne et le pays - Un appui budgétaire de 144.3 Milliards de FCFA

L'Union européenne continue à soutenir le Mali dans sa politique de réforme et de rétablissement de l'Etat : 71 millions d'euros (46,5 milliards de F CFA) ont été déboursés le 18 décembre 2017 sur le compte du Trésor du Mali, dans le cadre de la tranche 2017 de l'appui budgétaire général UE 2015-2017.

Le programme d'appui à la réforme de l'Etat et à la consolidation de l'Etat de droit (en anglais State Building Contract ou SBC II) a pour objectif principal de soutenir le gouvernement du Mali à travers un appui budgétaire de 144.3 Milliards de FCFA (220 millions d'euros) pour la période 2015-2017. Il vise le renforcement de l'Etat de droit et la mise en œuvre de réformes institutionnelles et économiques profondes afin d'appuyer le Mali dans ses efforts de stabilisation et de développement.

Le processus de dialogue politique et de suivi préalable au décaissement 2017 de l'appui budgétaire général de l'UE a soutenu un certain nombre de réformes importantes sur lesquelles le gouvernement s'était engagé pour l'année 2017, notamment en ce qui concerne :

la poursuite de la mise en œuvre de l'Accord de Paix issu du processus d'Alger ;

l'exécution de la politique nationale de développement, le Cadre Stratégique pour la Relance et le développement durable du Mali (CREDD) ;

le maintien de la stabilité macroéconomique ;

les progrès enregistrés en matière d'élargissement de l'assiette fiscale ;

la mise en œuvre effective d'une politique de décentralisation à travers un accroissement du taux de transferts financiers vers les collectivités territoriales ;

le renforcement du Dispositif National de Sécurité Alimentaire pour améliorer l'appui aux populations vulnérables identifiées;

la poursuite des efforts dans le 1er cycle de l'enseignement fondamental, à travers le recrutement et l'affectation d'enseignants dans les écoles des communes les plus déficitaires du pays, afin notamment d'améliorer l'accès des petites filles à l'école publique;

Ce programme s'inscrit dans la continuité du précédent programme d'appui à la consolidation de l'Etat du Mali (SBC I) et représente plus d'un tiers du montant total du Programme Indicatif National (PIN) consacré au Mali pour la période 2014- 2020. Il faut noter par ailleurs que l'UE mène également, en partenariat avec le Gouvernement du Mali, un programme d'appui budgétaire sectoriel dans le domaine de l'irrigation et du développement rural, le Contrat de Réforme Sectorielle pour la Sécurité Alimentaire, Nutritionnelle et l'Agriculture Durable (CRS-SANAD), doté d'un montant de 21 millions d'euros (13,8 milliards de FCFA) pour ce type d'appui. Enfin, l'UE est en cours de négociation avec le Gouvernement du Mali pour la finalisation d'une proposition d'appui budgétaire général, le State Building Contract (ou SBC) III, qui couvrirait la période 2018-2020.