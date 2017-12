Mali: Gestion de l'après-incendie au marché rose de Bamako - Le gouvernement remet 250 millions FCFA aux victimes

L'heure est à la construction du marché. « Un site a été identifié. Notre attente est que le BCTR qui est là nous dise que dès lundi tout le monde se retrouve là-bas, derrière la SOTELMA. Nous ne voulons plus d'ici vraiment. Nous savons ce que ça coûte d'y rester. Mais on ne peut pas rester les bras croisés, il faut rechercher le pain quotidien. C'est pour cela que les gens sont obligés de rester », a-t-il lancé. Avant d'inviter les autorités en charge des travaux de rénovation à faire à temps ce qu'il y a lieu de faire.

Accompagné de son collègue en charge de la Décentralisation et de la Fiscalité locale, le ministre de la Solidarité et de l'Action Humanitaire, Hamadou Konaté, a remis, au nom du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et du Premier ministre, Chef du Gouvernement, un chèque de 250.000.000 FCFA à Djéri Coulibaly, président du marché rose et représentant des sinistrés.

