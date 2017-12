Angola: Mise en place d'un Comité exécutif de protection de Palanca Negra

Luanda — Un comité exécutif chargé du suivi et de renforcement de l'application des mesures de protection et de conservation de Palanca Negra Gigante (une espèce d'Antilope noire géante et très rare) a été mis en place mercredi par une ordonnance du Président João Lourenço.

La nouvelle entité, coordonnée par le ministre d'Etat et chef de la Maison Civile du Président de la République, est composée des ministres de la Défense Nationale, de l'Intérieur, de l'Environnement, de l'Hôtellerie et Tourisme et du secrétaire du Président de la République chargé des Questions Locales et Régionales.

L'ordonnance présidentielle détermine que le Comité exécutif soit appuyé par une Unité Technique coordonnée par Vladimir Russo.

Sont membres de la commission susmentionnée, au sein de laquelle Vladmir Russo représente la Fondation "Kissama", Pedro Vaz Pinto, Jesus António Manuel, un représentant du Gouvernorat Provincial de Malanje et un représentant de l'Institut National de Biodiversité et des secteurs de Conservation.

Les activités du Comité exécutif qui fonctionnera durant trois ans, seront financées par le Fonds d'Environnement et par d'autres sources, internes ou externes, à identifier ou sur convention, aux termes de la Loi, indique un communiqué dont copie est parvenue mercredi au bureau de l'Angop à Luanda.

Il y a lieu de signaler que Palanca Negra Gigante, emblème national, qui fait la fierté des Angolais, est une espèce d'Antilope Noire Géante que l'on trouve nulle part au monde, sinon en Angola, et plus précisément dans la province de Malanje (nord).