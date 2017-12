Angola: Importation et Exportation des biens débureaucratisées

Luanda — Le président angolais, João Lourenço a mis en place, mercredi, une Commission de Travail Interministérielle chargée de simplifier et de débureaucratiser le processus d'Importation et d'Exportation des biens pour l'Economie Nationale.

Coordonnée par le ministre d'Etat au Développement Economique et Social, la Commission regroupe en son sein les ministres des Finances, de l'Economie et du Plan, du Commerce, des Transports, de la Santé, de l'Agriculture et des Forêts, ainsi que du secrétaire aux Affaires Judiciaires et Juridiques du président de la République, précise une deuxième ordonnance présidentielle rendue publique le même jour à Luanda.

L'ordonnance détermine que la Commission devra, dans un délai de 120 jours, étudier et proposer des altérations nécessaires à la bonne exécution de la Législation sur simplifier et débureaucratiser le processus d'importation et d'exportation.