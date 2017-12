Angola: La marraine de Noël appelle à une plus grande solidarité avec les pauvres

"Nous voulons vivre plus avec les enfants dans le besoin hors des localités, apportant plus de joie et de santé, beaucoup d'entre eux avec très peu ou presque rien à manger", a-t-elle dit.

Sofia Mendes de Carvalho, qui est également médecin, considère qu'il est nécessaire de prêter plus d'attention aux enfants en dehors des localités, car ils en ont plus besoin.

Luanda — La marraine provinciale de Noël, Sofia Mendes de Carvalho, a appelé mardi à Luanda une plus grande solidarité avec ceux qui ont peu ou rien, non seulement en cette période des fêtes, mais toujours.

