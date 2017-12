Madagascar: Antsiranana - Le Japon aide le Centre hospitalier universitaire

L'autorité malgache rejette l'exploitation de Corsair d'une liaison entre La Réunion et Antananarivo. Il… Plus »

L'ambassade de Japon priorise la santé à Madagascar. Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de la Place Kabary à Antsiranana a reçu un financement de 228 millions d'ariary pour la construction d'un nouveau pavillon. La signature de la convention a été effectuée hier à Ivandry par Mamy Lalatiana Andriamanarivo, ministre de la Santé publique, Ichiro Ogasawara, ambassadeur japonais à Madagascar, et le Pr Herinirina Andriamanana Rakotoarisoa du CHU Antsiranana. Cette convention entre dans le cadre du programme financier « Aide sous forme de dons aux micro projets locaux contribuant à la sécurité humaine » (APL). Le financement consiste en la construction d'un nouveau pavillon à trois salles de soins, d'ophtalmologie, d'oto-rhino-laryngologie (ORL), de rééducation et d'un laboratoire.

