Afrique: Eya Mariam, une gabonaise à Miss Africa Calabar 2017

La Gabonaise EYA Mariam qui a été sélectionnée, sur la base de critères requis (taille, mensurations, beauté et intelligence etc.), a de véritables arguments pour devenir Miss Africa Calabar 2017.

C'est une Ambassadrice belle et intelligente, une candidate sérieuse pour ses colistières, qui hissera haut le drapeau Vert Jaune Bleu, de la République du Gabon.

Jointe au téléphone hier, EYA Mariam dit « Merci » au peuple gabonais pour son soutien, vu les marques de sympathie reçues par centaine, chaque jour, depuis son arrivée au Nigéria. Elle demande à ses amis et à tous ses fans où qu'ils se trouvent à travers le monde, de voter en masse pour elle, dès l'ouverture du vote en ligne sur la plateforme dédiée.

Agée de 21 ans, elle est la dernière-née d'une famille de 6 enfants. Cette étudiante en année de licence de management est aussi une passionnée de mode, de nature, d'art, de danse et de lecture. Son grand rêve, devenir "Mannequin international" en même temps "influenceur " pour encourager la jeunesse africaine à rester belle naturellement et à être fière de sa couleur de peau. EYA Mariam qui est orpheline de père depuis son très jeune âge, jouit avec bonheur son statut de benjamine qui lui confère tous les droits à la maison. Sa maman et ses sœurs bienveillantes, l'encouragent et la soutiennent dans toutes ses entreprises.

A propos de Miss Africa Calabar. C'est un prestigieux concours de renommée internationale qui regroupe en cette édition, 25 jeunes filles âgées entre 18 et 25 ans, toutes originaires d'Afrique. Chaque année, l'événement décerne deux titres, à savoir : Reine de beauté 2017, et Miss Beauté/nature 2017. L'heureuse finaliste deviendra le nouveau visage de la marque Festival de Noël/ Carnaval/ Calabar, ainsi que la marque Cross River State Tourisme Ambassadeur sur le changement climatique et la destination Cross River devenue Label de bienvenue, parmi les plus chaleureuses de l'Afrique. La lauréate sera une Ambassadrice dont la mission suprême sera de faire la promotion de la cause intitulée : ÉCONOMIE VERTE UN OUTIL POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, un projet en parfaite adéquation avec la nécessité d'une prise de conscience sur l'impact direct et indirect de l'homme sur son environnement.