Afrique: Huit sportifs africains à suivre particulièrement en 2018

Jamais une Africaine ne s'est imposée sur 60 mètres, aux Championnats du monde en salle. Si elle va à Birmingham, Marie-Josée Ta Lou tentera de faire au moins aussi bien que sa compatriote Murielle Ahouré, médaillée d'argent sur cette distance en 2012 et 2014. Aux Championnats d'Afrique, la sprinteuse pourrait par ailleurs en profiter pour asseoir sa domination sur ses grandes rivales, Ahouré et la Nigériane Blessing Okagbare.

Le lutteur est encore peu connu sur le continent africain, mais il est déjà une superstar en Amérique du Nord. Ses combats expéditifs et son ascension éclaire dans le monde du Mixed Martial Arts (MMA) ont marqué les esprits. Le 20 janvier à Boston, le colosse de 31 ans, qui vit et s'entraîne désormais aux Etats-Unis, va affronter le n°1 des poids lourds, Stipe Miocic, pour le titre de champion du monde de l'Ultimate Fighting Championship (UFC).

Huitième des Tours de France 2016 et 2017, le Sud-Africain peut-il se placer encore plus haut au classement général de la « Grande Boucle » ou d'un autre grand tour cycliste ? Celui qui a été désigné coureur africain de l'année 2017 séduit en tout cas l'ex-champion français Bernard Hinault : « Louis franchit tous les paliers chaque saison, il est encore jeune et à tout l'avenir devant lui pour atteindre les sommets. »

Le champion olympique 2016 du marathon rêve de réussir en 2018 ce qu'il n'est pas parvenu à faire en 2017 : battre le record du monde (2 heures, 2 minutes et 57 secondes) détenu par son compatriote Dennis Kimetto. Avec un chrono de référence de 2 heures, 3 minutes et 5 secondes, le Kényan n'en semble pourtant pas si loin. Il tentera encore sa chance, notamment à Berlin le 16 septembre. Son duel avec le Britannique Mo Farah, au marathon de Londres, le 22 avril, s'annonce également comme un des grands moments de la saison.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.