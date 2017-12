Congo-Brazzaville: Musique - « Interdit Aux-18 ans », nouveau single en ligne de Top-One Frisson

« Dans « Interdit Aux -18ans », je démontre que l'on peut encore créer de belles mélodies. La mienne, celle proposée aux mélomanes est un bit Hip-Hop grâce aux influences acquises de par mes tournées à travers les Etats-Unis. Je l'ai conçue et baptisée Rumb-hop. Elle met au goût du jour la guitare rythmique, un texte digne porté par une voix remplie de ténacité au point d'interdire les acquis de la rumba, la vraie, notre rumba éternelle revue et corrigée », rassure l'artiste auteur de Jamais fatigué, décidé à interdire la bêtise dans les chansons.

Il reconnaît volontiers, dans l'art, un des principes : « il est interdit d'interdire ». « Mais, j'ai intitulé mon single « Interdit Aux -18 ans » car je suis scandalisé par les chanteurs congolais, et non des moindres, qui, au nom du succès mercantile, versent dans des thèmes obscènes. Je le désapprouve et exprime mon désaccord à cette manigance de basses besognes.», s'indigne l'artiste lauréat Tam-Tam d'Or 2014.

