Ile Maurice: Aret Kokin Nou Laplaz - Le collectif lance un ultimatum au gouvernement

Il s'explique. «Le lease accordé à l'accapareur de la plage de Pomponette, Clear Ocean Hotel and Resort Ltd, stipule que cette compagnie a trois mois pour démarrer la construction. Or le lease agreement a été signé le 7 août dernier. Cette condition devait être satisfaite d'ici le 7 novembre. Nous avons avisé le PS que le ministère a sept jours pour annuler le lease agreement. A défaut de quoi nous trainerons le ministère en cour.»

Face à cette initiative «d'intimidation et de pression, nous avons décidé d'aller de l'avant», avance Yan Hookoomsing. «Ce jeudi, un activiste d'AKNL, Soobash Hurree, a fait servir par notre avoué, Sandeep Ramlochund, une mise en demeure à la Permanent Secretary du ministère des Terres et du Logement», poursuit-il.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.