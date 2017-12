Ile Maurice: Vol avec effraction de la SBM - «Il n'y a personne pour s'occuper de mon enfant» dit Vishal Shibchurn

Il veut recouvrer la liberté conditionnelle et se dit prêt à accepter les conditions qui lui seront imposées par la Cour.

Vishal Shibchurn qui avait été arrêté dans le cadre du vol avec effraction perpétré dans la nuit du 26 février 2017 à la State Bank of Mauritius (SBM) de Port-Louis, a comparu devant la Bail and Remand Court par vidéoconférence de la prison ce jeudi 21 décembre.

«Ma femme est en prison et j'ai une plantation sous serre qui est restée inoccupée durant six mois et mes animaux sont restés sans soin depuis mon arrestation et il n'y a personne pour s'occuper de mon enfant qui est mineur» a dit Vishal Shibchurn. Il demande par le biais de son avocat, Rama Valayden, sa remise en liberté.

L'enquêteur Beekarry, celui en charge de cette affaire a objecté à cette motion en affirmant que le suspect peut s'enfuir et récidiver s'il est relâché. «C'est une offense grave où une somme de Rs 20 millions et des bijoux ont été emportés» dit le policier. Selon lui, la police attend toujours le rapport du Forensic Scientific Laboratory (FSL). Il avance que le suspect est un pompier qui a été suspendu de ses fonctions. «Les suspects font face à des problèmes financiers et s'ils sont relâchés sous caution, ils peuvent commettre des offenses similaires.»

Pour le témoin, Vishal Shibchurn, ne peut bénéficier de la liberté conditionnelle car s'il est reconnu coupable devant une instance judiciaire, il risque une sentence sévère. «De ce fait, il peut s'enfuir dès maintenant et l'enquête n'est pas encore terminée. La police attend les relevés téléphoniques pour examiner les échanges d'appels du suspect», a-t-il précisé.

A une question de Me Rama Valayden, le témoin confirme que le nom de Vishal Shibchurn n'a pas été cité par les autres suspects qui ont été arrêtés mais son arrestation est basée sur des informations provenant des sources fiables. La magistrate Manjula Boojharut prononcera sa décision le 28 décembre.