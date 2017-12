Rwanda: Affaire Habyarimana - L'enquête définitivement close en France

Du coup, que le juge Herbault ait décidé de clôturer le dossier, cela ne surprend pas Philippe Meilhac, l'avocat de la famille Habyarimana : « Il estime, lui, dans l'état, il n'y a pas d'autre acte d'instruction en lien avec l'attentat auquel il peut légitiment procéder. Il y a des choses qu'il a essayé de faire la semaine dernière, une confrontation, qui n'a pas été possible. Il avait délivré fin 2016 une commission rogatoire en Afrique du Sud pour entendre le général Nyamwasa. C'est d'ailleurs ce qui avait justifié la réouverture du dossier qui était déjà fermé. Et ça malheureusement, il y a eu une réponse ces derniers jours avec un refus opposé par les autorités sud-africaines. C'est cela précisément qui explique sa décision ».

