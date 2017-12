Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Le gouvernement va apporter son soutien à trois structures d'innovation

Trois groupes d'innovateurs nationaux ont conclu, le 21 décembre à Brazzaville, des accords de partenariat avec la direction générale de l'innovation technique, en présence du ministre de tutelle, Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou.

L'Association congolaise des inventeurs et innovateurs, le Groupe culturel et sportif CAMIE et la Société les doigts verts Congo sont les trois structures qui ont conclu un partenariat avec le gouvernement.

Peu avant la signature des documents, le directeur général de l'innovation technique, Pascal Diakoundila, a déclaré:« Ces accords de partenariat permettront l'ouverture des portes qui jusque-là étaient closes et apporteront une valeur ajoutée dans ce combat contre la pauvreté et la misère ».

Selon lui, ces trois structures ont été reconnues porteuses d'idées novatrices susceptibles de promouvoir la diversification de l'économie nationale avec l'accompagnement des pouvoirs publics.

Le Groupe culturel et sportif CAMIE plaide pour la mise en place du centre africain pour la promotion des inventions et du fonds national pour la promotion des inventions. L'Association congolaise des inventeurs et innovateurs œuvre en faveur de la promotion des œuvres des inventeurs et bénéficie de l'appui de l'Association angolaise des inventeurs et innovateurs.

S'agissant de la Société les doigts verts Congo, elle accompagne les projets agricoles et s'emploie à la production, à la commercialisation des semences et des aliments du bétail, ainsi qu'à l'analyse des sols.

« L'agriculture occupe une place importante dans la stratégie du développement économique du Congo. Nous avons décidé de nous mettre ensemble avec la direction générale de l'innovation technique pour apporter notre expertise au niveau agricole », a indiqué Fortuné Chérubin Nkounkou, directeur général de la Société les doigts verts Congo.

« Un tel accord peut apporter un appui et une certaine notoriété à l'entreprise. Nous avons une expertise dans l'apport des solutions aux problèmes agricoles au Congo, notamment dans la recherche, l'intensification de l'agriculture et la formation des acteurs. Nous avons des équipements appropriés pour faire des analyses des sols et créer de la valeur ajoutée », a-t-il ajouté.