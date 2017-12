Ouganda: Tripatouillage de la constitution ougandaise - Museveni sur les traces d'Idi Amin Dada

Plus de 2.650 personnes ont fui la province d'Ituri en République démocratique du Congo (RDC) vers… Plus »

Surtout que ceux qui sont dans le secret des dieux, soupçonnent l'existence d'un plan de succession qui fait du probable héritier du trône, le fils de Museveni, Muhoozi Kainerugaba, le plus jeune major général de l'armée ougandaise par ailleurs haut conseiller à la Présidence. Une chose est certaine, en réussissant ce nouvel attentat contre la Constitution ougandaise, Museveni qui marche déjà sur le bas-côté de l'histoire, fait un pas de plus sur les traces du pire président que le pays ait connu, Idi Amin Dada. Le pire est qu'il bénéficie de l'onction silencieuse des puissances occidentales et de la subite aphonie de la Communauté internationale.

Il faut le rappeler, avant ce tripatouillage, la Constitution ougandaise prévoyait que les candidats à la magistrature suprême doivent être âgés de moins de 75 ans. En effet, le maître de Kampala, aujourd'hui âgé de 73 ans et aux commandes du pays depuis la décennie 80, ne devrait pas pouvoir briguer un troisième mandat, si l'on s'en tenait à la volonté du Constituant originel de l'Ouganda. Tout compte fait, l'Ouganda, il faut le dire, est le Gondwana incarné. Et cette nouvelle révision constitutionnelle n'est que l'acte de naissance d'un nouveau royaume où, sans nul doute, s'établira la dynastie Museveni.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.