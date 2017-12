Togo: Faure Gnassingbé invité au sommet de Dakar

Le président Faure Gnassingbé a reçu jeudi Jacques Marion, le vice-président de la Fédération pour la paix universelle (FPU).

Le 1er Sommet africain des dirigeants pour la paix se tiendra du 18 au 19 janvier au Centre de conférence internationale Abdou Diouf (CICAD) de Dakar sous la présidence du président sénégalais Macky Sall.

Plus de 1000 personnalités venues de plus de 60 pays d'Afrique et d'autres régions du monde sont attendues.

M. Marion a invité le chef de l'Etat togolais à participer à ce sommet.

La FPU est une organisation internationale, interreligieuse et pluridisciplinaire établie dans 194 pays avec un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unis et collabore aussi avec d'autres organisations internationales et régionales.

Elle travaille également avec des institutions gouvernementales ainsi qu'avec des ONG qui se consacrent à la cause de la paix, à la promotion des valeurs universelles et œuvrant pour un monde d'interdépendance et de copropriété.