Madagascar: Épargne verte - Le « Sinking fund » sauve les aires protégées

La FAPBM a signé des conventions de financement des gestionnaires des aires proté-gées pour 2018. Des financements possibles, grâce notamment au « Sinking Fund ».

Placement extérieur. Les fonds d'amortissement de la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar (FAPBM) dans les banques extérieures permettent d'appuyer en sommes conséquentes, trente et une aires protégées du pays en 2018. Madagascar est indiqué posséder soixante quatorze millions de dollars de fonds dans ces banques, dont 4% d'intérêt permettent d'octroyer quelque trois millions de dollars ou six milliards neuf cent quatre vingt trois millions d'ariary à des ONG et associations gestionnaires d'aires protégées.

« Ces fonds sont des sources d'argent mis de côté à intervalles réguliers, qui rapportent des intérêts et sont renfloués grâce à des dons et souscriptions, ou grâce à un engagement au remboursement d'emprunts », explique Gérard Rambeloarisoa, directeur exécutif de la FAPBM, à la signature de financement pour les gestionnaires d'aires protégées, vendredi dernier à l'hôtel Ibis Ankorondrano. Les intérêts sont donc intéressants, outre le système de rachat de

dettes. « À l'exemple de 4, 5 millions d'euros versés à la FAPBM par le gouvernement allemand à travers le programme GEF (Global Environment Facility), ou encore à un montant de près de un milliard d'ariary, équivalent aux dettes malgaches auprès du gouvernement allemand », a-t-il ajouté.

Activités

L'appui financier de trois millions de dollars alloué par la FAPBM est annuel. Il est indiqué être durable, sauf si le gestionnaire a manqué au contrat de manière flagrante. 60% de ces six milliards neuf cent quatre vingt trois millions d'ariary sont destinés à appuyer les activités de Madagascar national parks (MNP). Le reste, soit près de deux milliards d'ariary, revient à treize autres ONG et associations tels que MBG (Madagascar botanical garden), WCS (Wildlife Conservation Society), Piligrin Fund ou encore Asity Madagasikara.

« Ces financements ont pour but d'appuyer des activités génératrices de revenus aux habitants vivant près des aires protégées, qui font face à diverses pressions environnementales », souligne encore le directeur exécutif de la Fondation. Il s'agit de protéger ces aires protégées et de créer des environnements économiques et infrastructures permettant à ces habitants de ne pas dépendre des aires protégées. L'importance écologique des aires protégées est également prise en compte dans les choix d'appui financier. « Les résultats sont significatifs, à l'exception de la menace des feux et des exploitations minières illicites dans les aires protégées », avance Gérard Rambeloarisoa.

Ces financements ne peuvent appuyer que treize parcs sur les quarante gérés par MNP. « En effet, même si Madagascar figure parmi les bons acteurs en levée de fonds en Afrique, il est impossible de tout financer en raison du nombre considérable d'aires protégées dans la Grande île », conclut-il.