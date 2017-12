Congo-Brazzaville: Pade - Le projet affaibli par les restructurations

L'analyse a été faite, le 21 décembre à Brazzaville, par un consultant international, M.Bazabana, dans sa présentation du rapport d'achèvement provisoire du Projet d'appui à la diversification de l'économie (Pade), qui se clôture le 31 décembre.

Lancé en 2011, le Pade a été réorganisé trois fois, en six ans de mise en œuvre. En six ans, ce projet a eu quatre coordonnateurs. Cofinancé, au départ, par le Congo et la Banque mondiale(BM) respectivement à hauteur de 50%, le Pade dont le coût global s'élevait dix milliards de FCFA a été, entre 2016 et 2017, financé uniquement par la banque, à cause du non-versement de la contrepartie congolaise. Les activités retenues au lancement du projet ont été aussi revues.

Outre les restructurations, le Pade a même été victime, lors de son exécution, des incompréhensions entre la BM, le gouvernement congolais et son unité de coordination. Cette unité a eu aussi des différends avec le Fonds d'appui à coûts partagés, son organe opérationnel. Tous ces points relevés ont constitué, selon le consultant, les goulots d'étranglement dans l'exécution du projet.

Les résultats du Pade

En dehors des insuffisances constatées, ce projet a obtenu des résultats positifs. Ainsi, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires: 65 procédures ont été supprimées sur 85 dans le cadre de la réduction des coûts et délais relatifs aux indicateurs du Doing business; 481 PME ont été soutenues, dont 412 ont atteint les indicateurs de performance; 7 chaînes de valeurs sont mises en place et constituées en Groupements d'intérêt économique (GIE). Ce projet a contribué à la promotion des investissements privés dans les secteurs hors pétrole puis financé plus d'une douzaine d'études stratégiques.

Quelques recommandations formulées

Dans la perspective d'un Pade II, plus efficace, le consultant international a formulé plusieurs recommandations à prendre en ligne de compte par le gouvernement : consolider et mettre à l'échelle les acquis du Pade I; mettre en place de nouveaux dispositifs d'appui aux PME (rachat des créances) ; mettre en place les textes de réformes élaborés et adoptés ; appuyés les GIE créés en renforçant les maillons faibles et manquants ; doter le FACP de ressources financières conséquentes (50 millions de dollars) et simplifier les procédures de décaissement.