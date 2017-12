Congo-Brazzaville: Commémoration - Une messe d'action de grâces en mémoire des anciens combattants

Ainsi, après la messe, les anciens combattants et les veuves se sont retrouvés au siège de leur organisation où un apéritif leur a été offert. Rappelons que les anciens combattants congolais ont servi sous le drapeau français aux différents théâtres d'opérations lors des deux Guerres mondiales. Ils formaient ce qu'on appelait « La force-noire », qui a permis à la France de sortir victorieuse de la Première Guerre mondiale. Ils ont également combattu en Indochine, en Algérie, à Suez et au Cameroun.

Organisée en mémoire de leurs frères d'armes et veuves décédés au cours de cette année, la messe a été une véritable occasion de raffermissement des liens entre les participants. Invité à cette célébration eucharistique, le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le colonel Pierre Obou, s'est félicité de l'esprit de solidarité et de disponibilité que les responsables du secteur 1 de Bacongo, présidé par Eusèbe Samba, font montre à toute épreuve.

