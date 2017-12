Congo-Brazzaville: Parlement - L'Assemblée nationale adopte le budget rectificatif 2017

En divers, la chambre basse du parlement a été informée de plusieurs autres affaires, notamment celles reçues en cours de session, entre autres, le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle; le projet de loi organique déterminant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap; le projet de loi portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, ainsi que celui fixant les conditions et les modalités de l'assistance de l'Etat aux ressortissants congolais poursuivis devant les juridictions étrangères.

Hormis le budget rectificatif, les députés ont aussi examiné et adopté plusieurs autres projets de loi, notamment le projet de loi portant loi de règlement du budget de l'Etat exercice 2016; le projet de loi portant approbation de l'avenant n°1 au contrat de partage de produit Kayo, entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et la société Wing Wah Petrochimical Joint Stock Compagny Limited.

