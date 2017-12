Congo-Brazzaville: Disparition - La République rend un dernier hommage à l'ambassadeur Jérôme Ollandet

Un mot de remerciement exprimant le vœu du diplomate disparu et une oraison funèbre marquée du sceau de l'émotion ont été les temps forts de la cérémonie.

L'ultime adieu des corps constitués nationaux à l'historien, juriste et diplomate congolais, Jérôme Ollandet, s'est déroulé, le 21 décembre, au Palais des congrès de Brazzaville, en présence du président de la République, Denis Sassou N'Guesso. La cérémonie a donné lieu à la lecture, par Camille Bongou, d'un message de remerciement à l'endroit du chef de l'Etat suivant la volonté de l'illustre disparu, puis de l'oraison funèbre livrée par Lecas Atondi Monmondjo.

« Aux grands hommes, la partie reconnaissante », a notamment déclaré Camille Bongou pour saluer la présence des plus hautes autorités nationales en ces circonstances douloureuses pour la famille de Jérôme Ollandet et pour le Congo qu'il a servi avec le plus grand mérite. « Monsieur le président de la République, vous êtes là dans votre rôle de chef de l'Etat, en charge de la marche de la nation tout entière et attentif à ceux que le mérite a élevés », a-t-il indiqué, rappelant, par ailleurs, l'assistance dont a bénéficié le diplomate durant le moment où il souffrait. Puis Camille Bongou a fait allusion aux parents de Jérôme Ollandet, énumérant leurs tribus et villages de provenance et terminant son propos sur les recherches de l'historien auteur de plusieurs ouvrages sur la société congolaise et africaine.

Venu au monde la même année et dans le même département de la Cuvette que Jérôme Ollandet, son collègue Lecas Atondi Monmondjo est longuement revenu, dans son oraison funèbre, sur le cursus scolaire et universitaire de ce dernier, mais également sur sa carrière d'enseignant. Tout comme le premier orateur, il s'est appesanti sur les publications de l'intéressé parmi lesquelles la toute dernière Le premier foyer culturel du Nord-Congo, l'histoire de Boundji, paru en 2016 chez l'Harmattan-Congo Brazzaville. Atondi n'a pas pu retenir son émotion ni ses larmes comme l'ont révélé les sanglots qui l'ont secoué à la fin de son évocation. Il déclinait alors avec une voix entrecoupée les noms de la mère et du père de Jérôme Ollandet.

Né en 1943 à Oyomi, dans le district d'Owando, chef-lieu de la Cuvette, l'ancien secrétaire général des Affaires étrangères qui assumait jusqu'à sa mort, le 11 décembre 2017, les fonctions d'ambassadeur itinérant auprès de la Conférence internationale sur la région des Grands lacs, a choisi de reposer pour l'éternité à Yié, dans le district d'Ignié où il avait acquis un domaine.