Ile Maurice: Loi du travail - Vers de meilleures indemnités pour les retraités du privé

Les discussions et consultations vont bon train au ministère de l'Emploi.

L'objectif : proposer des changements concrets à l'Employment Rights Act, l'année prochaine. Cette démarche devrait bénéficier à tous les travailleurs du pays. Les plus gâtés devraient être surtout ceux approchant de la retraite. Si rien n'est encore validé, le ministère de tutelle propose d'amender la loi pour une meilleure mise en oeuvre du gratuity on retirement (indemnités de retraite) touchant les employés du secteur privé.

Ainsi, les employés en fin de carrière devraient obtenir plus d'argent à la retraite. Combien touchent ceux qui partent à la retraite actuellement ? Il y a, premièrement, la pension de vieillesse, suivie de la Contributory Retirement Pension payable à travers le National Pension Fund (NPF) auquel l'employeur contribue 6 % et l'employé 3 %. Vient ensuite le gratuity on retirement pour les travailleurs du privé. Le hic, la méthode d'application de cette allocation ne s'avère pas très pratique.

En effet, un employé cumulant des années de service au sein de différentes entreprises ne sera pas forcément payé en conséquence, mais uniquement par rapport au temps de service dans la dernière entreprise où il était employé avant de prendre sa retraite. «La mobilité sur le marché du travail gène. Si un employé a travaillé pendant 30 ans, mais a fait deux ans dans une entreprise avant de partir à la retraite, il sera payé pour les deux ans de travail uniquement par son dernier employeur», explique une source au ministère du Travail.

15 jours de salaire par année de service

Cette anomalie, le ministre Soodesh Callichurn souhaite y remédier. «Rien n'est finalisé. Tout est encore au stade de discussion. Le gratuity on retirement équivaut à 15 jours de travail par année. Mais tout le monde ne touche pas le montant équivalent à ses années de service.» Le ministre cite l'exemple d'un employé ayant cumulé 30 ans de service dans une seule entreprise avant de prendre sa retraite. Dans ce cas, la personne touchera 15 jours de salaire par année de service. Toutefois, celui qui a travaillé 30 ans dans un seul secteur, mais dans plusieurs entreprises n'aura pas cet avantage. «Il y a aussi ceux qui sont licenciés avant la retraite. À leur départ, ils n'obtiennent rien. Nous voulons régulariser tout cela à travers un fonds commun où tous les employeurs du secteur privé contribuent.»

Toutefois, un tel projet nécessite encore des discussions avec des actuaires, entre autres, pour voir si le modèle financier utilisé sera acceptable et viable. Du côté du secteur privé, même si l'on ne désapprouve pas l'idée, on indique qu'il est nécessaire de prendre le temps de bien la penser.

«Il faut bien discuter des méthodes d'application d'un tel projet. Les discussions doivent être rigoureuses et sérieuses sur un dossier aussi important, en incluant les opérateurs du privé et surtout le ministère des Finances », lance une source. Après consultations, un projet de loi sera rédigé en ce sens, puis soumis au Parlement pour débats et vote.