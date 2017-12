Togo: La BAD va accompagner le développement de l'agrobusiness

Les résultats attendus sont, notamment, la diminution du délai de transfert de propriété qui devrait passer de 283 jours en 2016 à 60 jours (moyenne constatée dans la zone UEMOA), la réduction du déficit de la balance commerciale agricole passant de 64 milliards à 30 milliards de Fcfa, le renforcement de la résilience du Togo aux facteurs de fragilité liés aux inégalités spatiales et de genre à travers la promotion du développement régional autour des zones de transformation agricole, la sécurisation foncière des sites aménagés, l'amélioration du taux de pression fiscale de 16,7% en 2016 à 21% du PIB en 2018 et l'optimisation de la gestion des investissements.

L'accord a été signé par le ministre de l'Economie et des Finances, Sani Yaya, et la représentante de la Banque Kahdidia Diabi.

