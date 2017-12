"Les deux auteurs de la fameuse enquête de RFI et Reuters se permettent de se substituer aux magistrats et caricaturer leur démarche en parlant de «Scénario dessiné au fil des audiences» comme si, au-delà du compte-rendu des audiences qui sont en train de se dérouler, il leur revenait à eux d'instruire cette affaire parallèlement avec la justice. Aucun Etat de droit au monde ne peut accepter pareille usurpation de qualité même sous le prétexte du journalisme d'investigation".

Ces propos sont de Lambert Mende Omalanga, Porte-parole du Gouvernement, prononcés au cours d'un point de presse qu'il a animé, jeudi 21 décembre 2017, au grand studio de la RTNC2 devant les journalistes de la presse tant nationale qu'internationale. D'entrée de jeu, au cours de cette rentrée médiatique qui, vraisemblablement, est la dernière avant de tourner définitivement la page de l'année 2017, du reste, très controversée politiquement, le Ministre de la Communication et des Médias s'est appesanti longuement sur l'enquête menée par deux journalistes de RFI et Reuters en l'occurrence, Sonia Rolley et Aaron Ross. Une Enquête selon Lambert Mende, truffée de beaucoup d'amalgames et qui tenterait maladroitement de rendre le Gouvernement congolais responsable ou mieux, complice de l'assassinat de deux experts de l'ONU: la Suédoise Zaïda Catalan et l'Américain Michael Sharp, dans le Kasaï-Central au mois de mars 2017.

Le Porte-parole du Gouvernement croit dur comme fer que les révélations des deux journalistes ci-haut cités, ne contiennent aucun élément nouveau pour quiconque suit la chronique du procès qui oppose devant les Cours Militaires de Kananga et Mbuji-Mayi, les Auditeurs Militaires Supérieurs près ces juridictions aux personnes impliquées dans les violences dans l'espace Kasaïen et notamment, dans l'assassinat de deux experts de l'ONU. Sinon, insiste-t-il, c'est simplement une véritable chronique judicaire saucissonnée dans l'ultime but de remettre en cause, la version du Parquet militaire congolais partagée par la Commission d'enquête mise en place par le Secrétaire Général de l'ONU accusant les insurgés Kamuina Nsapu d'avoir assassiné les deux enquêteurs onusiens. Ce, pour essayer d'induire la culpabilité du Gouvernement congolais dans ce crime, rappelle le membre du Gouvernement.

Mais au-delà de tout, affirme-t-il, ce n'est ni le Gouvernement, ni le Secrétaire Général des Nations Unies et encore moins, des journalistes ne sont qualifiés pour accuser qui que ce soit de quoi que ce soit. Pour la simple et bonne raison qu'il revient au seul Ministère public, la compétence de poursuivre des faits criminels et de procéder à l'accusation, rappelle le Porte-parole de l'Exécutif Central.

Privilège à la noblesse de la profession

Dans cette même logique, il se dit surpris de constater que des professionnels des médias aussi respectables fassent fi du principe élémentaire de la séparation des pouvoirs qui laisse au seul Ministère public (le parquet en l'occurrence), la plénitude de l'action publique et aux juges le pouvoir de désigner les coupables de crime et d'infractions.

En clair, pour Lambert Mende Omalanga, la version la plus plausible à laquelle, le Gouvernement fait foi, c'est celle dont les renseignements recueillis au cours des audiences publiques font état du condensé que voici: « La Suédoise Zaïda Catalan et l'Américain Michael Sharp sont arrivés à Kananga le 8 mars 2017, en provenance de Goma à bord d'un avion de la Monusco avec le projet d'effectuer un déplacement de Kananga vers la mission catholique de Bunkonde à 78 Kilomètres au Sud du Chef-lieu du Kasaï Central. Le 10 mars, c'est-à-dire, deux jours après avoir débarqué à Kananga et sans déroger à la tradition qui veut que les visiteurs nationaux ou étrangers nantis d'un mandat officiel présentent leurs "civilités" à l'autorité politico-administrative du lieu, (le gouverneur de province). Ils participent à une réunion de la famille régnante de la chefferie Kamuina Nsapu qui s'est tenue au domicile de M. Tshibuabua Mbuyi José, un fonctionnaire, Inspecteur adjoint de la DGM de son état dans un poste reculé de l'intérieur du Kasaï Central. C'est maintenant cette qualité de fonctionnaire de la DGM qui semble avoir fait bondir les auteurs des prétendues révélations impliquant le Gouvernement comme si tous les fonctionnaires congolais étaient des petits saints, ne pouvant poser un acte que sur instruction du Gouvernement. Or tel n'est pas le cas en l'espèce (... )»

Loi électorale

Au chapitre de l'adoption par les deux Chambres du Parlement de la Loi électorale, le Gouvernement réitère sa volonté de remplir scrupuleusement ses engagements. D'ores et déjà, il promet de débloquer la somme de 60 millions de dollars américains dès ce mois de janvier 2018 sur les 500 millions sollicités par la CENI au gouvernement pour l'organisation séquentielle des élections.

Quant au seuil de représentativité de 1%, le gouvernement s'en félicite dans la mesure où, il permet de réduire sur des bases objectives, le nombre des partis politiques (plus de 700 à ce jour) et éliminer les candidatures fantaisistes.

Par ailleurs, la corbeille des fonds promis par divers partenaires sur l'organisation des élections reste encore vide.

La Belgique qui avait promis 5 millions de dollars conditionne la mise par l'application intégrale de l'Accord du 31 décembre 2016, tandis que l'Union Européenne par la fin du harcèlement contre l'opposition politique et la société civile, regrette Mende Omalanga.