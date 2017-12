Congo-Kinshasa: Elections 2018 - CENI - La corbeille d'apports des partenaires extérieurs toujours vide !

"Comme en 2011, la corbeille des apports promis par la plupart des partenaires extérieurs de la CENI qui avaient offert de l'appuyer substantiellement dans l'organisation du processus électoral est restée désespérément vide jusqu'à ce jour. Une fois de plus, les promesses mirobolantes faites par les plus bruyants de ces partenaires à la centrale électorale prennent chaque jour la forme des contes de fées pour enfants sans aucune réalisation effective.

Annoncées à grand renfort de publicité, ces promesses se diluent au fur et à mesure que se rapprochent les échéances électorales dans un nuage de conditionnalités et d'ultimatums surannés. L'Union européenne s'est ainsi fendue récemment d'un communiqué dans lequel elle conditionnait son soutien financier à la centrale électorale congolaise à « la fin du harcèlement contre l'opposition et la société civile », sans la moindre élaboration et à la grande satisfaction des oiseaux de mauvaise augure qui cultivent et proposent le scepticisme sur la RDC.

Quant à la Belgique, elle a annoncé une contribution de l'équivalent d'un peu plus de 5 millions de dollars américains mais si, et seulement si, l'accord du 31 décembre 2016, dont tout le monde sait que l'exécution a atteint sa vitesse de croisière, était « intégralement appliqué ». Comprenne qui pourra. C'est en tout état de cause un sujet intéressant à creuser pour les analystes et les médias congolais et africains. On a l'impression qu'alors que le pays avance, il y en a que cela n'arrange pas". Tel est le constat du Gouvernement congolais, tel qu'il ressort du point de presse de Lambert Mende Omalanga, tenu ce jeudi 21 décembre à Kinshasa.

Pour lui, en effet, en ce qui concerne les contraintes financières et logistiques, on aura noté que la loi des finances pour l'exercice 2018 adoptée par l'Assemblée Nationale et le Sénat au cours de la dernière session parlementaire reprend une ligne budgétaire équivalente à cinq cents millions de dollars américains correspondant aux besoins présentés au Gouvernement par la CENI pour ses activités durant l'année 2018 ; activités devant aboutir à la tenue effective de l'élection présidentielle et des élections législatives nationales et provinciales au cours d'une séquence unique comme convenu dans l'accord de la Saint Sylvestre et selon le calendrier subséquent publié par la Commission électorale. Le Gouvernement confirme sa détermination à mettre à la disposition de la centrale électorale les fonds prévus à cette fin selon le chronogramme convenu.

Il n'est pas inutile de rappeler à ce stade que pour l'exercice 2017 qui touche à sa fin, c'est grâce aux allocations de l'Exécutif National complétées par l'appui logistique de la MONUSCO que le processus électoral a pu être mis sur orbite par la réalisation des opérations d'enrôlement des électeurs et la poursuite normale de certaines autres opérations préparatoires grâce à l'amélioration de la situation du Trésor du fait de la tendance haussière des cours de nos matières premières", soutient-il, avant de se féliciter, par ailleurs, des avancées liées notamment, à la nouvelle loi électorale. A ce sujet, Mende fustige l'attitude d'une partie de l'opposition qui aurait préféré boycotter les séances d'examen de cette Loi à la Chambre basse du parlement. Il lui appartient, précise-t-il, de s'en expliquer. "Car, dans le système politique démocratique parlementaire dans lequel notre peuple a choisi de vivre, pareille attitude donne le sentiment que certains parmi nous voudraient inventer d'autres règles en vertu desquelles la majorité devrait renoncer au privilège qui lui revient de proposer des innovations nécessaires à la rationalisation des interactions politiques et à la respiration normale des institutions", soutient-il.

Donc, le Gouvernement se réjouit de ce que le Parlement ait pris la résolution de mettre un terme au foisonnement ingérable des partis politiques qui ont gêné, d'une part, l'organisation des scrutins par la CENI et, d'autre part, la sérénité des débats dans les différents hémicycles ainsi que la gouvernabilité des instances exécutives nationales et provinciales au cours de ces dernières années. L'introduction d'un seuil minimum de représentativité qui vise la réduction, sur des bases objectives, du nombre de partis politiques (plus de 700 à ce jour) et l'élimination des candidatures fantaisistes qui rendent très laborieux l'accomplissement par un grand nombre d'électeurs de leur devoir civique et le travail de dépouillement des résultats par la CENI est tout à fait conforme à l'optimisation du processus électoral recommandée avec insistance par l'accord de la Saint Sylvestre que d'aucuns aiment bien invoquer de manière sélective.