Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - La FCRM dispose d'un centre sur les maladies infectieuses

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Martin Aimé Parfait Coussoud-Mavoungou, a remis officiellement le 21 décembre le bâtiment affecté à la Fondation congolaise pour la recherche médicale (FCRM) que dirige le Pr Francine Ntoumi.

Se trouvant dans l'enceinte de la cité scientifique, le bâtiment abritera le Centre de recherche sur les maladies infectieuses. Rénové par l'entreprise Mvoula BTP international, intervenant pour le compte de Total E & P Congo, cet édifice est la contribution en nature du gouvernement congolais dans le cadre de la convention de partenariat signé en février 2013 à Brazzaville, entre le ministère de la Recherche scientifique et la FCRM. C'est, en effet, une réponse aux engagements pris par le Congo dans le partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques (EDCTP).

Selon la présidente de la FCRM, le Pr Francine Ntoumi, le centre qui sera inauguré en février prochain est l'unique au Congo, dédié à la recherche sur les maladies infectieuses, notamment la tuberculose et le VIH/Sida ainsi que d'autres viroses comme rota virus. « Il servira à étudier les pathogènes qui circulent dans notre pays. Quand les enfants sont malades, de quoi sont-ils infectés ? Ce sont des virus, des parasites, des bactéries et nous aurons des outils extrêmement puissants. Nous aurons des laboratoires de très haute sécurité où nous pourrons faire de la biologie moléculaire et de l'immunologie de pointe », a-t-elle expliqué.

Elle a, par ailleurs, déclaré que cet apport de l'Etat est un beau cadeau de Noël pour la FCRM car il lui donne la condition de former des étudiants comme il se doit. Pour la présidente de la FCRM, lorsque toutes les synergies sont réunies il est possible de faire avancer des choses au Congo. « Pour moi, c'est un message positif au moment de Noël pour montrer qu'il ne faut pas désespérer, et que 2018, pour la recherche sur les maladies infectieuses, va être une année très importe », a-t-elle conclu en présence de la communauté scientifique nationale.