Congo-Brazzaville: Gouvernance - Le pays entend renforcer son dispositif de gestion des investissements publics

Le gouvernement a lancé, le 21 décembre à Brazzaville, un atelier national de renforcement des capacités des cadres des directions des études et de la planification.

La session de formation vise à rendre les Directions des études et de la planification (Dep) plus performantes et à définir les perspectives dans le cadre de la préparation du plan national de développement 2018-2022. En effet, la Dep représente le dispositif technique présent dans chaque ministère sectoriel et est chargée d'exécuter les différents projets de développement retenus par le ministère.

Durant trois jours, les cadres de l'administration publique évoluant dans ces Dep vont tenter de dresser le bilan des années de leur exercice et d'y produire un document synthèse ; d'élaborer un avant-projet de décret visant à redynamiser cette structure technique de l'Etat et d'étudier la possibilité de détacher tous les agents de la Dep au ministère du Plan.

Regroupant les services d'étude, de la statistique et de la planification, la Dep prend une part active à l'exécution physique et financière des projets d'investissement de l'Etat. Si jusqu'alors cette structure technique de l'Etat n'a pu réaliser des résultats encourageants, à en croire Jean, un des participants, cela est dû à la désorganisation dans le travail, au manque de moyens et des cadres qualifiés.

« Les directeurs des études et de la planification sont censés répondre devant la Cour des comptes. Ils sont aussi incontournables dans la mise en œuvre des projets de développement, mais s'ils ne sont pas libres de travailler, s'ils n'ont pas les ressources humaines et matérielles adéquates, on ne peut pas attendre d'eux une meilleure performance », a estimé ce participant.

Créée par décret n°77-228 du 5 mai 1977, la Dep participe à la conception et à l'élaboration des programmes sectoriels et suit leur exécution. Elle étudie et propose toutes mesures législatives ou règlementaires dans un secteur donné ; fait des études et enquêtes ayant trait à ce secteur ainsi qu'à la formation des cadres et l'établissement des données statistiques...

Dans le contexte actuel de contraintes budgétaires, a déclaré la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Ebouka-Babackas, les collaborations au sein des études et de la planification sont les artisans silencieux d'un lendemain meilleur.

« Les missions qui attendent ces directeurs sont importantes, à savoir l'élaboration du cadre programmatique du développement du Congo pour les cinq prochaines années », a déclaré la ministre, lors de l'ouverture de l'atelier, où ont pris part ses collègues de l'Agriculture, des Affaires sociales et des Transports.