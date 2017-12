Congo-Kinshasa: Francophonie - Lancement de la troisième édition du prix de l'innovation des médias

Pour être candidat, le média doit être établi dans l'un des pays de l'OIF, communiquer ses contenus en langue française ; avoir l'information comme activité principale (le divertissement, la fiction et le sport ne sont pas concernés); ne pas être un blogue ou son équivalent reflétant uniquement des opinions personnelles et être indépendant de tout parti politique ou association confessionnelle.

Le prix vise également l'innovation dans les usages. Sont visées ici, a poursuivi l'organisation, les initiatives innovantes du point de vue des « usagers » permettant, globalement, de favoriser l'accessibilité aux contenus d'information sur tous les supports ( téléphones mobiles, par exemple), compte tenu des réalités sociologiques locales, ainsi que l'interactivité des publics avec le média sur les informations diffusées, en fonction du média mobilisé. Et pour l'innovation dans les modèles économiques et les modes d'organisation, les organisateurs ont visé les initiatives innovantes dans la manière dont le média s'assure tant de son financement et de sa rentabilité ( financement collaboratif, publicité innovante, accès payant innovant, etc.), que de l'élaboration des contenus (modèles participatif ou contributifs).

Partant de ce constat, l'OIF a noté que le « Prix francophone de l'innovation dans les médias », lancé en partenariat avec Radio France internationale et Reporters sans frontières, vise particulièrement trois domaines d'innovations dont l'innovation éditoriale. " Sont visées ici les initiatives sur les contenus, en fonction des contextes locaux, dans la manière dont l'information est sélectionnée, hiérarchisée (sujets traités), mise en langage (angles choisis, tonalité) et/ou présentée (graphisme/design, formats, data journalisme, enrichissement de l'information), éventuellement à travers un projet éditorial défini qui aurait pour ambition d'apporter une lecture nouvelle de l'information. La volonté d'atteindre certains publics déterminés, et notamment les jeunes, à travers des contenus, peut également être considérée comme une innovation éditoriale", a soutenu l'OIF.

Motivant cet évènement, l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) a expliqué, sur son site, que le secteur des médias connaissait actuellement de profonds bouleversements principalement dus à l'évolution des modes de consommation et des attentes des publics, notamment du fait de l'affirmation grandissante du numérique dans les sociétés. Dans ce contexte, les médias doivent faire preuve d'innovation dans leurs offres de contenus, dans la manière de les communiquer à leurs publics mais également dans la manière dont ils s'assurent la rentabilité de leur entreprise. "Ils doivent aussi tenir compte de l'utilisation croissante des réseaux sociaux", a expliqué l'organisation, en notant que le développement de nouvelles manières d'informer était crucial en ce qu'il permet surtout de renforcer la liberté de la presse, le pluralisme des médias et le droit à l'information.

Isabel Tshombe a souligné que les médias intéressés par le concours peuvent, pour de plus amples informations, consulter le site de la Francophonie, le www.francophonie.org, dans sa rubrique Actualités. Le prix de l'innovation francophone des médias, a-t-elle rappelé, vise l'émulation dans le secteur des médias en soutenant les initiatives de tous les types de médias dont la presse écrite, la radio, la télévision et les nouveaux médias.

