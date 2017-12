Congo-Kinshasa: À Limete, la frustration est grande

Si Joseph Kabila est encore en poste, c'est parce qu'un accord politique lui permet de rester jusqu'à des élections cette année. Or les scrutins ont été reportés à l'année prochaine, ce qui suscite la colère de l'opposition et de la société civile.

Le président Joseph Kabila a bouclé hier (20 décembre) une première année supplémentaire au pouvoir.En effet, son second et dernier mandat constitutionnel s'est achevé le 20 décembre 2016.

"Quand on parle de révolution ce n'est pas tout le monde qui peut adhérer à cette vision". Pour lui, cela demande tout simplement le courage avant d'a jouter, "en tout cas on en a marre de lui, vraiment."

Certains debout, d'autres assis sur leur moto garée. "Vous nous avez trouvés, on est là, on est en train de discuter. On est des motocyclistes de l'UDPS. C'est pour cela qu'on est là » a déclaré l'un des jeunes qui insiste, "Chaque jour on est là. Du matin au soir. Ici c'est chaud, parce qu'on est là. Si on n'y est pas, c'est pas chaud !"

