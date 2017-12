Cote d'Ivoire: Marchés publics - L'Anrmp a fait son bilan 2017

La présentation de la cellule Audits indépendants a révélé que le processus de passation des marchés publics a encore besoin de s'améliorer.

L'Autorité nationale de régulation des marchés publics a fait son bilan annuel, au titre de l'année 2017, hier, à Azalaï Hôtel.

Trente-trois entreprises, sanctionnées pour fraude et exclues de toute participation au marché pendant deux ans, 217 décisions rendues dont 46 annulations, 6 audits, 3 études et 5 enquêtes ; 39 conférences et 7 564 formés en 162 sessions sur la période 2010-2017 ; tels sont entre autres les résultats concrets réalisés par l'Autorité de régulation des marchés publics. Le détail de ce bilan a été présenté, hier, par son président, Coulibaly Non Karna, le secrétaire général de l'institution et deux secrétaires adjoints.

La présentation de la cellule Audits indépendants a révélé que le processus de passation des marchés publics a encore besoin de s'améliorer. L'audit des marchés de 2015 a montré que 62% d'un échantillon de 195 marchés passés dans cette période sont irréguliers. Et sur les 62%, 45% devraient conduire à la nullité du marché, si le dossier était arrivé à l'Anrmp en contentieux. C'est seulement 30% de l'échantillon considéré qui se sont déroulés régulièrement. L'audit révèle, en outre, que la plupart des entreprises d'Etat ne respectent pas la procédure de passation des marchés publics avec des scores atteignant 100% d'irrégularité comme c'est le cas de la Sotra.

Face à l'entêtement des uns et des autres à vouloir violer les règles de passation des marchés publics, le président de l'Anrmp s'est voulu clair : « Les pressions sont en réalité sans effet dans le système des marchés publics tel que conçu en Côte d'Ivoire. Elles se limitent en fait à une manipulation rendue possible par la méconnaissance du système ». En cinq points, il a résumé les choses essentielles à savoir sur les marchés publics (voir encadré).

Encadré

CINQ POINTS ESSENTIELS A SAVOIR SUR LA REGULATION DES MARCHES PUBLICS

1- L'ANRMP n'attribue pas de marchés publics

L'ANRMP n'est pas dans l'opérationnel et il lui est impossible d'attribuer des marchés.

Cet organe chargé de la régulation du système se limite à constater les écarts entre la norme édictée par les textes et la pratique observée et, le cas échéant, à demander à la Commission d'ouverture et de jugement des offres (COJO) de reprendre ses travaux en tenant compte des observations.

2- L'ANRMP est créée par l'Etat et est au service de la nation

La création de l'ANRMP ainsi que son organisation et son fonctionnement sont fixées par décrets pris en Conseil des ministres. L'ANRMP agit avec la caution et les moyens de l'Etat.

L'ANRMP est au service de la nation qui est le bénéficiaire de tous les marchés (routes, écoles, hôpitaux, électrification, etc.) et au sein de l'ANRMP sont représentées toutes ses composantes (administration, secteur privé, société civile).

3- L'ANRMP est indépendante dans l'exercice de ses missions mais dépendante des textes de la République

Indépendante dans l'exercice de ses missions

L'Etat a prescrit que l'ANRMP est une Autorité administrative indépendante dotée d'une personnalité juridique ainsi que de l'autonomie financière. Sa composition tripartite et paritaire (administration, secteur privé et société civile) est le gage de son indépendance dans l'exercice de ses missions de régulation.

Dépendante des textes de la République

L'ANRMP ne peut agir que conformément aux textes en vigueur. Le non-respect de la réglementation des marchés publics par un membre constitue une faute grave qui entraîne sa révocation du Conseil.

4- Les pressions n'ont pas d'influence véritable sur le cours normal des procédures dans le système des marchés publics

Les pressions sont en réalité sans effet dans le système des marchés publics tel que conçu en Côte d'Ivoire. Elles se limitent en fait à une manipulation rendue possible par la méconnaissance du système.

Dans un souci pédagogique, les niveaux de contrôle dans le système peuvent être ainsi schématisés :

Niveau 1 : l'autorité contractante

Niveau 2 : la COJO

Niveau 3 : la Direction des Marchés Publics

Niveau 4 (le cas échéant) : ANRMP (administration, secteur privé, société civile)

Niveau 5 (le cas échéant) : Chambre administrative de la Cour suprême

5- Les résultats concrets de l'ANRMP (de 2010 à 2017)

Sanctions: 33 entreprises exclues de toute participation aux marchés publics pendant deux (2) ans

Gestion des contentieux: 217 décisions rendues dont 46 annulations

Audits: 6 audits, 3 études et 5 enquêtes

Communication: 39 conférences

Formation: 7 564 formés en 162 sessions