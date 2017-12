Cote d'Ivoire: Dominique Ouattara - « Le festival reflète l'hospitalité et la générosité du peuple ivoirien »

Preuve que le festival ne fait que gravir les échelons. Et le sapin, les autres symboles de s'illuminer et d'illuminer par voie de conséquence cœurs et esprits de la foule qui a effectué le déplacement à la place du sapin, située entre le palais de justice et la cathédrale.

La Première dame a procédé hier, au Plateau, en présence d'élus, membres du gouvernement et populations, à la mise en lumière de la ville, acte 1 de Apl.

« ... 3, 2, 1, Zéroooo. » Soutenus par des chœurs venus de la foule, Baba Cool, le présentateur de service, s'est autorisé le compte à rebours à l'issue duquel, la première Dame, Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie, a actionné la télécommande. Télécommande au lieu du poussoir relié par un fil au sapin, comme il était de coutume les années précédentes.

Preuve que le festival ne fait que gravir les échelons. Et le sapin, les autres symboles de s'illuminer et d'illuminer par voie de conséquence cœurs et esprits de la foule qui a effectué le déplacement à la place du sapin, située entre le palais de justice et la cathédrale.

D'illuminer aussi les cœurs et esprits de ceux qui ont fait le choix de suivre l'événement sur Rti 1. « Et ceux qui n'auront peut-être pas, et pour de multiples raisons, le cœur à la fête et pour lesquels je vous remercie de joindre vos prières aux miennes pour demander au Seigneur tout puissant de les inonder de sa miséricorde ! », comme a conclu le Dg d'Apotéoz, responsable technique et artistique du festival, qui a tenu à exprimer sa gratitude aussi bien au gouverneur Beugré Mambé qu'à la marraine Dominique Ouattara.

La prise parole de la Première dame a consisté à féliciter les organisateurs pour l'abnégation, et pour le choix d'Akwaba comme thème de cette septième édition : « Le thème est bien choisi et il reflète l'hospitalité et la générosité qui caractérise notre beau pays, la côte d'Ivoire, devenue une plate-forme d'échange et de développement ».

« Votre seule présence est déjà illumination », est intervenu le gouverneur Beugré Mambé qui a confessé faire usage des illuminations, instrument de développement, comme prétexte de rassemblement, motif de regain d'amour entre citoyens, de recours au divin et d'accroissement des activités économiques.

Il en a profité pour adresser ses vifs remerciements à la Cie et à Côte d'Ivoire Energies pour leur efficace collaboration. Et a fait l'annonce de l'entière illumination du Boulevard Giscard d'Estaing, à l'instar des champs Elysées. Avant lui, Noel Akossi Benjo a prononcé le mot de bienvenue, en sa qualité de maire du Plateau. Kerozen Dj, un danseur et interprète, de même que l'humoriste Agalawal ont eu la charge de meubler les transitions.