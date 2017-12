Burkina Faso: Assemblée nationale - Les instances dirigeantes renouvelées

Les députés ont désigné les nouveaux vice-présidents, les secrétaires parlementaires et questeurs de l'Assemblée nationale, le jeudi 21 décembre 2017, à Ouagadougou, à l'issue d'un vote.

Le nouveau bureau de la représentation nationale est officiel. Les cinq vice-présidents, les huit secrétaires parlementaires et les deux questeurs ont été élus par les députés à l'issue d'un vote à bulletin secret, présidé par le premier responsable de l'hémicycle, Alassane Bala Sakandé, le jeudi 21 décembre 2017, à Ouagadougou. Me Bénéwendé Stanislas Sankara, du groupe parlementaire Burkindlim, conserve son poste de 1er vice-président de l'Assemblée nationale, avec 120 voix sur 124 votants inscrits à l'ordre du jour.

Pour le compte du groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement (UPC), Kassoum Traoré remplace Lona Charles Ouattara au poste de 2e vice-président. Alfred Sanou du groupe Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) remplace Juliette Bonkoungou à la 3e vice-présidence. Le poste de 4e vice-président est revenu à Salifo Tiemtoré pour le compte du groupe parlementaire Mouvement du peuple pour le progrès (MPP). Il remplace Ousséni Tamboura du même groupe à ce poste. On retrouve Lona Charles Ouattara à la 5e vice-présidence, cette fois-ci au compte du groupe UPC-RD. Il remplace Salimata Konaté du MPP à ce poste. Au niveau des secrétaires parlementaires, seuls deux députés (Léonce Sanon et Boureima Dissan Gnoumou) ont été maintenus dans la nouvelle composition. Le député Léonce Sanon du MPP qui était 7e secrétaire parlementaire devient le 1er dans la configuration actuelle.

Quant à Boureima Dissan Gnoumou, 5e au compte du groupe UPC, il en devient 8e secrétaire parlementaire pour le groupe UPC-RD. Les parlementaires Nimayé Nabié du MPP et Issa Barry de Burkindlim occupent respectivement les postes de 1er et 2e questeur de l'Assemblée nationale. Pour ce qui est des six commissions que compte l'hémicycle, l'on a enregistré trois changements.

Ainsi, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) est présidée par le député Maxime Koné, en remplacement de Jacob Ouédraogo. Bissiri Sirima a pris la place de Tibila Kaboré à la tête de la Commission des finances et du budget (COMFIB). La députée Henriette Zoumbaré a été portée à la présidence de la Commission pour le développement économique, de l'environnement et du changement climatique (CODECC).

Fati Ouédraogo valide son mandat

A l'issue du vote, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a salué l'esprit de consensus qui a prévalu au renouvellement des instances de l'institution comme sous son prédécesseur Salifou Diallo. «Je peux même dire que la majorité a fait beaucoup de concessions d'autant plus qu'elle a cédé trois postes de vice-présidents à l'opposition et en a gardé deux. Au niveau des secrétaires parlementaires, rien n'a changé en ce sens que la majorité a cinq postes et l'opposition trois.

Au niveau des commissions, les deux parties ont respectivement trois postes», a-t-il détaillé. M. Sakandé a rappelé qu'en dépit du renouvellement des instances, la cohésion, la solidarité et l'union vont prévaloir au sein de l'hémicycle. «Nous allons continuer à travailler dans le consensus pour le bonheur du peuple burkinabè. Nous invitons les uns et les autres à aller au-delà de nos intérêts partisans pour voir en ligne de mire, l'intérêt supérieur de la nation», a-t-il lancé.

Bien avant la séance de vote, les députés ont validé par acclamation le mandat de la députée du MPP, Fati Ouédraogo, qui a remplacé Jacob Ouédraogo, nommé ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal. Le président de la représentation nationale a félicité Mme Ouédraogo et Tahirou Barry qui a également validé son mandat le mardi 19 décembre 2017.