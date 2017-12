Burkina Faso: Championnat de D2 - Les clubs de Koudougou reçoivent un soutien de taille

A la faveur de la huitième journée du championnat de D2, Koudougou a accueilli un derby très attendu par les deux clubs à savoir l'ASECK et le BPS.

Ce derby a tenu toutes ses promesses sur tous les plans. Engagement des équipes sur le terrain, remplissage du terrain sans précédent (tickets épuisés), injures des supporters, bref, on aura tout vu et tout entendu ce dimanche 17 décembre au stade Batiébo Balibié à Koudougou. Le BPS a ouvert le score, mais s'est laissé rattraper par l'ASECK, donnant du même coup un score final d'un but partout.

C'est dans une telle ambiance, qu'un fils de Koudougou a décidé de venir en soutien aux deux clubs rivaux. En effet, M. Amédée Béréwoudougou a, à l'occasion, offert à chacun des deux clubs, au BPS et à l'ASECK, un million de FCFA et d'ajouter dix huit paires de madres à chaque équipe. Quant à chaque comité de supporters, il a également offert une somme de 100 000 FCFA à chacun. Cela était sa contribution afin que les clubs continuent leurs activités. Le corps arbitral du jour a reçu pour sa part, 50 000 FCFA. Tous ces dons ont eu lieu juste avant le coup d'envoi de la partie.

Ceci expliquant cela, le corps arbitral a bien maîtrisé la partie. Les responsables des deux clubs ont salué l'acte posé par M. Béréwoudougou et estiment que c'est un geste qui galvanise les acteurs de terrain et leur permet de se surpasser pour de meilleurs résultats. Mieux, ont-ils reconnu, qu'il s'agisse du million que chaque équipe a reçu ou des paires de madres, cela donnera un souffle nouveau à leur club qui en avait vraiment besoin.

En rappel, le derby de Koudougou a été placé sous le parrainage du donateur, Amédée Béréwoudougou et le coparrainage de M. Georges Raymond Marchal, ancien président de l'EFO et bien connu du milieu footballistique au Burkina Faso. Etaient présents à Koudougou le président du CNOSB, les anciens internationaux et bien d'autres acteurs du football.