Burkina Faso: Système de riziculture intensif - Des productrices de Dapélogo éclairées par le Larlé Naaba

Au sortir de la visite, les productrices ont fait savoir leur satisfaction au chef et rassuré de leur disponibilité à l'accompagner dans ses projets sociaux notamment en matière de production agricole et d'élevage.

Pour l'agrobusinessman, c'est grâce à un chercheur du nom de Félix Bélem qu'il a connu le système de riziculture intensif. Et depuis lors, il est convaincu que ce procédé est très rentable et efficace en matière de production du riz. Il a invité les femmes à s'investir davantage dans l'agriculture afin d'accompagner le gouvernement dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso.

Ce qui fait que nous avons foi aux filières dont il est le promoteur. Nous allons continuer à travailler avec lui et à apprendre de lui les mécanismes pour devenir des producteurs modèles », a déclaré Alimata Taonsa. Pour le Larlé Naaba Tigré, c'est une fierté de voir des femmes s'intéresser à la production agricole. Au cours des échanges suivis de visite guidée, le chef a expliqué la méthode du SRI aux visiteuses. Ce système, selon lui, est très bénéfique et permet de rentabiliser au maximum les productions. «Avec la technique du SRI, un pied de riz donne 94 à 100 épis. Donc c'est tout un paquet technologique que nous avons dispensé à ces productrices,» a dit le Larlé Naaba.

Pour la Présidente des femmes, Alimata Taonsa, le combat des femmes est de parvenir à être autonome. Et pour cela, la porte-parole a précisé que les femmes de la commune exercent essentiellement dans l'informel, la production agricole et l'élevage. Et c'est en vue d'accroître les chances des productrices de la localité que des femmes réunies en association ont délégué des responsables pour découvrir les efforts du Larlé Naaba. Selon Mme Taonsa, la majorité des femmes de la délégation produit du riz, le maïs et les produits maraîchers. Mais au regard des avantages du beng-tigré (mung bean), nombre d'entre elles ont opté d'expérimenter cette légumineuse les saisons à venir. « Le Larlé Naaba nous aide dans beaucoup de domaines.

