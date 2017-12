Burkina Faso: Messe de minuit - Communion des cœurs, des esprits, entre Dieu et les hommes

Les fidèles chrétiens du Burkina Faso célébreront, dans la nuit du 24 au 25 décembre 2017, l'anniversaire de la naissance de Jésus- Christ. L'objectif de cette célébration eucharistique vise à communier les cœurs et les esprits.

«Avec les jeunes, dans l'action de grâce, célébrons la mémoire des pionniers de notre Eglise- Famille de Dieu à Ouagadougou », est le thème de l'année pastorale, qui a été retenu par l'archidiocèse de Ouagadougou pour la messe de minuit du 25 décembre 2017. Ce thème est voulu par le Saint- Père pour rendre hommage à la jeunesse. « Ce thème vise également à célébrer la mémoire de plusieurs évènements qui ont marqué cette année, l'Eglise catholique.

Il s'agit, entre autres, les 75 ans du sacerdoce burkinabè, les 40 ans des options fondamentales qui ont abouti à l'organisation de l'Eglise- Famille au Burkina Faso avec la création des Communautés chrétiennes de base (CCB), les 100 ans de la naissance du Cardinal Paul Zoungrana et les 50 ans du sanctuaire Marial de Yagma, devenu un grand lieu de pèlerinage avec une basilique mineure », a souligné le curé de la paroisse Saint Jean- Marie Vianney de Tampouy, Abbé Etienne Nana. Selon lui, l'objectif de cette célébration eucharistique est la communion des cœurs, des esprits, entre Dieu et les hommes et l'homme et ses semblables.

L'Abbé Etienne Nana a défini la messe de minuit comme étant une action de grâce qui s'inscrit dans le mystère de l'incarnation de Jésus- Christ. « Nous empruntons la voie des anges pour rendre gloire à Dieu qui disait : gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment », a-t-il ajouté.

Le signe de célébration de la messe de minuit, a-t-il fait savoir, est une intercession à Jésus- Christ pour implorer la paix et la réconciliation au Burkina Faso. C'est pourquoi, il a invité les Burkinabè à la cohésion sociale, à la charité fraternelle et à la tolérance, gages de paix durable. Et ce fut l'occasion pour lui de souhaiter une bonne fête de Noël à tous les Burkinabè.