Burkina Faso: Promouvoir la santé bucco-dentaire - La SOBOC déroule ses ambitions

Des chirurgiens-dentistes ont créé une société savante dans le but de promouvoir la santé oro-faciale. La présentation de ladite société a eu lieu, le samedi 16 décembre 2017, à l'Université Ouaga I professeur Joseph- Ki-Zerbo.

Le renforcement des compétences dans le domaine de la santé au cœur des priorités des spécialistes de la santé. C'est ainsi que des chirurgiens-dentistes du Burkina-Faso se sont organisés pour créer une Société savante d'odonto-stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale(SOBOC). L'objectif de cette association est de réunir tous les corps évoluant dans le domaine de la santé dentaire. A cette occasion, une journée de formation continue s'est tenue, le samedi 16 décembre 2017, à l'Université Ouaga I professeur Joseph-Ki-ZERBO, de Ouagadougou. Ladite formation a eu pour thème : « Tous pour une profession efficiente ».

C'est une cérémonie qui a été initiée pour présenter aussi la SOBOC à l'ensemble des chirurgiens- dentistes, afin qu'ils prennent connaissance de ces buts et objectifs. Pour les organisateurs, cette société sera le moteur de la formation continue et permettra aux praticiens de la sphère oro-faciale de donner une prestation de qualité aux populations. Selon le président de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes du Burkina-Faso (ONCDBF), Dr Aimé Désiré Kaboré, cette journée vise à mettre en place une cellule qui regroupe toutes les personnes œuvrant dans le domaine de la prise en charge de la population pour leur question de santé oro-faciale. Les professionnels de ce domaine doivent être outillés avec un bagage intellectuel de qualité pour une meilleure prise en charge des patients, a-t-elle dit. Pour cela, il a été instauré un conseil de discipline pour la protection de ceux-ci. Lors de cette rencontre, l'ensemble des participants ont discuté sur l'adoption des différents décrets, lois et règlements qui régissent la SOBOC.

Ainsi, il a été convenu qu'elle doit promouvoir la santé oro-faciale. C'est dans ce contexte que le président de l'ONCDBF, Dr Kaboré, a souligné qu'il faut améliorer la pratique sanitaire au bénéfice des patients. Pour ce faire, il a été adopté à l'unanimité les objectifs suivants : promouvoir des soins de qualité dans le domaine de la santé bucco-dentaire et de la chirurgie maxillo-faciale, développer la recherche effectuée au Burkina-Faso dans le même domaine, organiser des rencontres scientifiques dans le domaine, renforcer la collaboration et la coopération entre les professionnels de la santé oro-faciale, assurer la formation continue de ses membres et promouvoir le respect de la déontologie.

La naissance de cette société est une aubaine pour le département de l'Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS), a soutenu M. Kaboré. Car, elle viendra renforcer la qualité et les prestations oro-faciales. Ainsi, les premiers responsables de l'UFR/SDS, ont dit qu'ils ne ménageront aucun effort pour la réussite de cette journée. La cérémonie a été placée sous le patronage du dentiste Dr Col. Major Alfred Marie Parfait Ouédraogo. Il a déclaré que « la création de cette société concourt à l'évolution de la faculté dentaire de l'UFR/SDS qui est un fleuron et sans lequel on ne saurait voir progresser notre profession ». L'idée étant d'amener la recherche scientifique dentaire au niveau du Burkina-Faso à évoluer de façon à produire des performances, à être une recherche efficace et efficiente par la formation des membres à la recherche, par l'aide à la publication, à la communication et par l'aide à l'acquisition du savoir. Le Col. Major a soutenu que « la formation continue constitue l'assise du savoir ».