Burkina Faso: Université Ouaga II - Hommages à quatre enseignants de l'UFR/SJP

L'Université Ouaga II et l'Unité de formation et de recherches/Sciences juridiques et politiques (UFR/SJP) ont rendu hommage, le vendredi 15 décembre 2017, à Ouagadougou, aux professeurs Benoît Kambou, Yarga Larba, Paul Kiemdé et Kourita Sandwidi, admis à la retraite.

Après avoir enseigné pendant plus de trois décennies à l'Université, à l'Unité de formation et de recherches/Sciences juridiques et politiques (UFR/SJP), les professeurs Benoît Kambou, Larba Yarga, Paul Kiemdé et Kourita Sandwidi, sont admis à la retraite en 2016 et 2017. A l'occasion, l'Université Ouaga II et l'Unité de formation et de recherches/Sciences juridiques et politiques (UFR/SJP) ont rendu des hommages bien mérités aux quatre enseignants, le vendredi 15 décembre 2017, à l'Université Ouaga I Pr Joseph-Ki-Zerbo.

En ouvrant le bal des témoignages, le Pr Salifou Yonaba, a indiqué que les quatre professeurs ont dans leurs carrières eu des points de similitudes et des spécificités. Au niveau des points communs, il a relevé qu'ils se sont tous intéressés au droit public d'autant plus qu'ils ont enseigné, entre autres, le droit constitutionnel, administratif, les finances publiques, les droits de l'homme, les droits humanitaires, à la science politique, le droit burkinabè... Ils ont été aussi les animateurs de la revue burkinabè du droit. Pour ce qui est des spécificités, les professeurs Benoît Kambou, Larba Yarga, Paul Kiemdé et Kourita Sandwidi, ont eu à assumer des responsabilités administratives, politiques, institutionnelles et syndicales dans divers domaines. Pour le Pr Yonaba, ses collègues sont des « ouvriers de la nation » qui ont consacré pendant plusieurs années à la formation de nombreux étudiants et au développement socioéconomique du Burkina Faso. Quel est le parcours individuel des illustres personnalités honorées?

Thèse unique sur le différend frontalier Mali-Burkina

Au terme de ses études primaires et secondaires, respectivement, à Gaoua, Koudougou et Bobo-Dioulasso où le Pr Benoît Kambou obtient son Baccalauréat en 1973 au Lycée Ouezzin Coulibaly. Le Bac en poche, il va poursuivre des études de droit à l'Université d'Orléans-La Source en France de 1973 à 1982 où il sort avec le doctorat de 3e cycle. Recruté comme assistant à la faculté de droit et sciences politiques de l'Université de Ouagadugou en 1982, le Pr Kambou, obtient le grade de maître-assistant en 1988 et celui de maître de conférence en 2003. Entre temps, en 1987, il soutient sa thèse de doctorat unique sur « Le différend frontalier Mali-Burkina devant la justice internationale». Comme responsabilités académiques, il a été directeur des études de l'Ecole supérieure de droit, chef du département droit public, directeur de l'UFR/SJP, vice-président chargé de la recherche et de la coopération de l'Université Ouaga II et directeur général de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM). Président de l'association burkinabè pour le droit international depuis 2014, conseiller juridique à la présidence du Faso en 2015, Pr Benoît Kambou a été récemment le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) de 2015 à 2017. Chevalier de l'Ordre des palmes académiques en 2002 et officier de l'Ordre national en 2009, il aura servi 35 ans à l'UFR/SJP.

39 ans et onze mois au sein de l'UFR/SJP

Le Pr Larba Yarga a fait ses études primaires et secondaires de 1957 à 1970, à Bogandé et Ouagadougou. De 1970 à 1976, il va poursuivre le droit à Nice où il sort nanti du diplôme d'études supérieures en droit public. Il engage des études doctorales et rentre au pays pour ses recherches de terrain. Le 29 janvier 1983, il est élevé à la dignité de docteur d'Etat en droit public. En 1984, il est décerné au Pr Yarga, la Médaille des meilleures thèses de doctorat en droit de l'Université de Nice. Déjà en 1977, il est recruté comme enseignant de droit public à l'Institut universitaire de technologie (IUT) et à l'Ecole supérieure des sciences économiques (ESSEC). A l'instar de son collègue Pr Kambou, le Pr Larba Yarga a occupé plusieurs responsabilités au plan académique. Dans l'exécutif, il a été ministre de la Défense de 1992 à 1994, et ministre de la Justice de 1994 à 1999. Le Pr Yarga a été aussi élu trois fois député. A l'international, il a conduit des missions d'observation électorale au compte de l'Union africaine et de la francophonie dans des pays comme l'Ile Maurice, la RDC, l'Algérie et la Moldavie. En tout, Pr Larba Yarga, aura servi 39 ans et onze mois au sein de l'UFR/SJP.

Auteur de nombreux ouvrages

Comme son prédécesseur, Le Pr Paul Kiemdé est venu au monde le 31 décembre 1951 à Nariou dans la province du Boulkiemdé. Il est docteur d'Etat en sciences politiques et a terminé sa carrière avec le grade de maître-assistant en droit public et sciences politiques à l'Université Ouaga II. Après des études supérieures à l'Université du Bénin à Lomé, Pr Paul Kiemdé va poursuivre son cursus à l'Université de Clermont Ferrand en France de 1974 à 1979 où il soutient sa thèse de doctorat. De retour au pays, il est recruté au ministère du Plan et de la Ccoopération de 1980 à 1981. Il va intégrer l'ESD de l'Université de Ouagadougou en 1981. Auteur, il a publié des ouvrages tels que Précis de droit du travail et de la sécurité sociale, Cours de droit économique publique et Cours de droit du travail et de la sécurité sociale. Le Pr Kiemdé a été ministre de la Justice de janvier 1999 à octobre 1999, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de 1983 à 1987, conseiller juridique du CNRST...

« Les partis politiques en Haute-Volta »

Le quatrième enseignant, Pr Kourita Sandwidi, a vu le jour le 31 décembre 1952 à Boangtenga dans la province du Kourittenga. Après ses études primaires à Koupèla, il vient poursuivre ses études secondaires au lycée Philipe-Zinda-Kaboré à Ouagadougou où il décroche son Bac A4 en 1973. De 1973 à 1981, il se rend à Poitiers en France pour des études de droit. Nanti de son doctorat d'Etat en droit public dont le thème est « Les partis politiques en Haute-Volta », il rentre au pays et est recruté comme enseignant à l'ESD de l'Université de Ouagadougou. Assistant en 1982, il devient maître-assistant en 1986. Au sein de l'UFS/SJP, il a eu, comme ses collègues, à occuper plusieurs fonctions. Le Pr Sandwidi a mis ses compétences au service de la commission nationale des équivalences des titres et des diplômes dont il est membre depuis 1985 et contribué à la création du Conseil supérieur de la communication. Pr Sandwidi a aussi réalisé plusieurs études pour des institutions nationales, interafricaines, le PNUD et la Banque mondiale.

Prêts à prendre le flambeau

Le porte-parole des retraités, le Pr Larba Yarga s'est dit satisfait de l'esprit de famille qui a prévalu au sein de l'UFR/SJP. « Cette atmosphère familiale facilite le travail et évite les animosités entre les uns et les autres. Nous avons eu la première cérémonie d'hommage le 7 décembre 2013 aux Pr Laurent Bado et Jean Yado Toé. C'est le même esprit qui a prévalu en ce jour », a-t-il souligné. Il a dit être heureux de voir leurs anciens étudiants prendre la relève pour dispenser le savoir. « Je souhaite qu'ils continuent de préserver cet esprit de famille et qu'ils cultivent l'excellence dans l'enseignement et la recherche scientifique. Qu'ils soient humbles et tolérants les uns envers les autres », a conseillé le Pr Yarga. Le directeur de l'UFR/SJP de Ouaga II, Pr Dominique Kabré, a déclaré qu'il était important de traduire une reconnaissance à leurs collègues pour les énormes services rendus à la société. « Les jeunes que vous avez formés sont prêts à prendre le flambeau. Vous avez tracé des sillons que nous allons approfondir », a-t-il précisé. Le président du comité d'organisation de la cérémonie, Kouiliga Nikièma, a rappelé que les quatre professeurs ont été les piliers de l'UFR/SJP qui ont su prendre la relève de coopérants belges.