Burkina Faso: Fonds d'intervention pour l'environnement - 400 000 000 F CFA pour 105 demandeurs de projets

Elle a également noté que pendant leur sortie sur le terrain, les populations ont souhaité la pérennisation du projet. Toutefois, le directeur des opérations du FIE a souhaité que les demandeurs s'approprient les différents projets afin de mettre le sérieux qu'il faut, pour l'atteinte des résultats escomptés. Au cours des échanges, les membres du CRFIE-N ont insisté sur le suivi, le contrôle et l'évaluation des projets .Ils ont aussi demandé à quelle date les demandeurs seront situés, afin de commencer leurs activités. A ces préoccupations, le DR du FIE du Nord, Guillaume Kabré, a affirmé que les projets sont suivis. « D'ici la fin de l'année, les demandeurs seront situés et commenceront leurs activités en début d'année. Le premier décaissement débutera le 1er février 2018 », a-t-il rassuré.

Les 105 seront placés par ordre de mérite, chacun dans son sous- guichet », a précisé M. Kagoné. Selon, le directeur régional de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique du Nord, Moctar Sanogo, l'appui du FIE pour les acteurs de la région du Nord permet déjà de valoriser l'environnement et surtout de mobiliser les acteurs afin de protéger les ressources forestières. « Cet appui va permettre d'engager les collectivités à appuyer la conservation de l'environnement au niveau de la région. Ce qui est très important pour la région, qui est marquée par une faiblesse de couverture forestière », a-t-il souligné. Dans la même lancée, le conseiller technique du gouvernorat du Nord, Justine Sangaré, a expliqué que le projet apporte un impact positif au niveau de la population.

Le directeur des opérations du FIE, Daouda Kagoné, a fait savoir que le FIE a opté pour l'appel à projets en ce qui concerne le mécanisme de financement. « La présente phase consistera essentiellement à allouer les financements sur la base des prévisions et de l'enveloppe de 400 000 000 F CFA disponible pour la région du Nord, qui est repartie comme suit : 80 000 000 F CFA pour le sous guichet conservation , 160 000 000 FCFA pour le sous-guichet changement climatique et 160 000 000 FCFA pour la promotion des produits forestiers non ligneux », a-t-il décliné. D'après lui, de par le passé, les projets ont fait l'objet d'une évaluation qui a permis de les classer par ordre de mérite. Il a précisé que ce classement va leur permettre de procéder à une allocation dégressive, jusqu'à la consommation de l'enveloppe prévue. « Au niveau de la région du Nord, nous avons reçu au total 148 dossiers parmi lesquels 105 ont été retenus éligibles.

Le Fonds d'intervention pour l'environnement (FIE) a lancé son troisième appel à projets, le 11 août 2017 à Dédougou. Après cette étape, c'est la réception des dossiers de projets, l'analyse de complétude et de l'analyse technique et financière. Il revient donc au Comité régional du Fonds d'intervention pour l'environnement du Nord (CRFIE-N) de préconiser la préallocation par un sous-guichet de subventions des projets. C'est dans ce cadre qu'une session du CRFIE-N a été tenue, le jeudi 14 décembre 2017 à Ouahigouya.

