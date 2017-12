Burkina Faso: Forces armées nationales - 277 mérites reconnus

A ceux qui n'ont pas encore reçu de décoration, le colonel-major Minoungou les a invités à faire comme les récipiendaires pour mériter des médailles, les prochaines années. Et le Colonel Ernest Kisbédo de la brigade des sapeurs-pompiers de préciser comment ces éléments ont pu bénéficier de ces distinctions. «Les six sapeurs-pompiers décorés ont été récompensés parce qu'ils ont posé des actes en faveur de la protection civile. Ils ont sauvé des gens ou ont contribué à sauver des personnes », a-t-il fait remarquer.

Pour le Commandant du groupement central des armées, le Colonel-major, Moïse Minoungou, l'acte que la hiérarchie vient de poser a une signification très importante. « Nous essayons de distinguer tous ceux qui se sont vraiment illustrés au travail durant cette année. Deux officiers ont eu la médaille d'honneur militaire et les sous-officiers et les soldats de rang, ont reçu la médaille militaire », a-t-il expliqué. Le Colonel-major a indiqué que les soldats qui ont été dans les différentes opérations de soutien à la paix (Mali et Soudan) ont tous été aussi décorés. Il a justifié cela par le travail « gigantesque » qu'ils ont abattu.

Les Forces armées nationales (FAN) se veulent reconnaissantes envers leurs éléments dévoués à la tâche au cours de l'année 2017. Dans le cadre de leur 57e anniversaire, 277 officiers, sous-officiers et soldats de rang, ont été décorés le mardi dernier au Camp Guillaume-Ouédraogo de Ouagadougou. Ces distinctions ont concerné quatre catégories à savoir, la médaille d'honneur militaire (2), la médaille militaire (55), la médaille commémorative avec agrafe « Mali » (132), la médaille commémorative avec agrafe « Soudan » (82) et la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers (6).

