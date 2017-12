Burkina Faso: Visite de l'Emir du Qatar - 7 milliards de francs CFA pour lutter contre le cancer

Le Qatar est un émirat du Moyen-Orient d'une superficie de 11 427 km2. Il est situé sur une péninsule entourée par l'Arabie Saoudite au Sud et le golfe arabo-persique au Nord. Avec Doha, la capitale, la population du Qatar est estimée en 2016 a plus 2,5 millions d'habitants.

Au palais de Kosyam, les deux personnalités ont encore eu un entretien de près d'une trentaine de minutes. Après le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso, l'Emir du Qatar a quitté Ouagadougou aux environs de 17 heures pour poursuivre son périple ouest-africain en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Ghana.

La preuve, selon lui, le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s'est rendu à Doha en mai 2017 pour une visite d'amitié et de travail. « Ce sont des relations très excellentes puisque les deux chefs d'Etat avaient assisté ensemble à un match et à l'inauguration d'un stade de football », s'est-il réjoui.

Sur ce dernier point, M. Barry a annoncé que Doha s'est montré disposé à aider Ouagadougou dans la lutte contre les narcotrafiquants et le terrorisme au Sahel et notamment au Burkina Faso. Il a précisé que le principe est acquis, seule la forme de cet appui à la lutte contre le péril terroriste reste à définir.

Outre ce don, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, a annoncé que le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et l'Emir qatari, Tamim Ben Hamad Al-Thani, ont eu des échanges portant sur les relations économiques entre les deux pays mais aussi sur la lutte contre le terrorisme.

L'Emir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani, a effectué, le jeudi 21 décembre 2017 à Ouagadougou, une visite d'amitié et de travail. Au cours de cette visite de plus de deux heures, Doha a fait un don de 7 milliards de francs CFA pour la mise en place d'un centre de radiothérapie contre le cancer.

