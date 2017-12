Ile Maurice: Résolution de l'ONU - Maurice parmi les 128 pays à voter contre les États-Unis

Hier, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a réitéré ces menaces. «Les États-Unis se souviendront de cette journée, lors de laquelles nous avons été cloués au pilori devant l'Assemblée générale pour le seul fait d'exercer notre droit de pays souverain. Nous nous en souviendrons quand on nous demandera encore une fois de verser la plus importante contribution (financière) aux Nations unies.»

Organisé à l'initiative des Palestiniens, ce vote porte sur un texte proposé par le Yémen et la Turquie. Celui-ci affirme que toute décision sur le statut de Jérusalem «n'a pas de force légale, est nulle et non avenue et doit être révoquée». Il souligne que la question de Jérusalem doit faire partie d'un accord de paix final entre Israéliens et Palestiniens.

