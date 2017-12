Afrique: Les maladies cardiovasculaires deviendront bientôt la première cause de mortalité en Afrique

Le paludisme, le sida et la tuberculose étaient les trois maladies les plus dévastatrices sur le continent africain. Toutefois, ces dernières années, les maladies cardiovasculaires. Ce qui est considéré comme une transition épidémiologique par les spécialistes.

Le continent africain était plus touché par les maladies transmissibles, les infections et les maladies comme le paludisme, la tuberculose et le sida (les trois maladies les plus dévastatrices). Mais avec le changement dans le mode de vie et de consommation, les maladies cardiovasculaires risquent de devenir dans un futur proche la première cause de mortalité.

«C'est une période de transition épidémiologique ; à part les maladies cardiovasculaires qui sont en train d'augmenter avec un taux de mortalité en hausse, on a encore des maladies transmissibles comme les infections», analyse le spécialiste en cardiologie Mahdaoui.

Pour anticiper sur ces maladies très couteuses et souvent mortelles, Abdalah Mahdaoui, qui est un des membres du club cardiologie du sport en Afrique et qui participe à Dakar au 7èmecongrès panafricain et Méditerranéen de la cardiologie du sport, dit : «Il faut surtout la prévention qui est primordiale, notamment le dépistage à l'âge du préscolaire de facteurs de risque avant que la maladie ne se développe ; il lutter contre l'obésité, le tabagisme, la sédentarité. En deuxième phase, il y a la prévention primaire après l'apparition de facteurs de risque cardiovasculaires pour les patients atteints d'hypertension, de diabète».

Les autres intervenants ont tous étaient d'accord qu'avant ce sont les maladies comme le paludisme, la tuberculose et le sida qui étaient les premières causes de mortalité, mais la courbe s'est inversée. «Les maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité dans le monde n'épargnent plus le continent africain», explique Abdoul Kane qui continue que dans quelques années les maladies cardiovasculaires seront la première cause de décès en Afrique.

Le Sénégal n'est pas aussi en reste car les maladies cardiovasculaires y font des ravages et risquent d'être la première cause de mortalité.