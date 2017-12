Niger: Garantie - La BNDE et le Fonds de Solidarité Africain signent un accord de partenariat

La Banque nationale de développement économique(BNDE) fait son petit bonhomme de chemin. En quelques années, elle a réussi à se faire une place de choix dans le paysage bancaire. Elle vient d'ailleurs, de procéder à la signature de convention avec le Fonds de Solidarité Africaine (FSA), Mardi 19 Décembre à Niamey.

Thierno Seydou Nourou Sy , Directeur général Banque nationale de développement économique

Pour son directeur général, Thierno Seydou Nourou Sy, le partenariat avec le FSA n'a pas débuté avec cette convention importante. En effet, le FSA est l'une des premières institutions de garantie à faire confiance à la BNDE.

«Ceci a été pour nous une marque de confiance qui nous ne nous a guère surpris, parce qu'en droite ligne avec la mission du FSA, qui est entre autres, de pérenniser et de développer le financement de tous les acteurs économiques et des PME-PMI», dit-il.

Selon toujours le DG de la BNDE, ce qu'il a noté dans le partenariat, c'est d'abord le professionnalisme du FSA, la célérité dans le traitement des dossiers et son engagement dans le développement de l'inclusion financière en Afrique.

«Nous avons durant ces trois années de compagnonnage apprécié la qualité des ressources humaines du FSA, le pragmatisme dans ses démarches et aussi la couverture globale des risques dans les secteurs d'activités pour favoriser l'atteinte de taux de croissance substantiel dans nos pays», ajoute-t-il.

Par ailleurs, il a fait savoir que la BNDE, n'est pas une simple banque, mais surtout, un instrument financier de développement avec comme particularité de financer les PME-PMI et les projets de développement de l'Etat du Sénégal en participant de manière accrue au financement des projets phares du Plan Sénégal Emergeant

D'après lui, la BNDE a la lourde charge d'accompagner cette cible de PME/PMI qui est délaissée par le secteur bancaire seul 16% des PME/PMI sont accompagnées par le secteur bancaire. Notre mission, c'est aussi d'accompagner les secteurs stratégiques et de promouvoir les chaines de valeur économique. Cette approche et ce modèle de financement doit réussir et se développer pour le bien de notre économie.

En effet, souligne-t-il, de 2014 à nos jours nous avons pu accompagner 1 300 PME avec un encours global de plus 40 milliards. De même, la banque a aussi apporté des innovations dans le financement à travers des partenariats tels l'IRD, Deutsch Bank, AFD, National Standard Bank, BOAD, etc... ).

Avec cette garantie de portefeuille, espère Thierno Seydou Nourou Sy, la BNDE pourra financer des PME porteurs de projets à hauteur de 6 milliards au minimum. Ceci bien entendu est un début et nous pensons l'absorber et revenir vous demander une nouvelle ligne.

«Cette garantie de portefeuille que vous allez nous octroyer sera préservée et les dossiers que nous allons recevoir, seront étudiés par l'ensemble des organes de décision de la BNDE de façon objective et rigoureuse. La confiance que vous nous portez sera notre motivation pour rester rigoureux et intransigeant dans le financement des PME», conclut-il.