Tunisie: Une lettre mensuelle adressée aux citoyens

L'avantage de ce moyen de communication c'est qu'il est moins coûteux, direct et dévoile les propres propos de l'expéditeur, en laissant une trace écrite à laquelle le citoyen peut revenir à chaque fois, que ce soit pour bien saisir les programme et les intentions du gouvernement, et pour suivre dans les détails les résultats obtenus et les éventuels échecs.

Dans la première lettre, Youssef Chahed rappelle l'importance du gouvernement d'union nationale qui scelle la volonté d'une large convergence nationale des partis et organisation sociales pour concrétiser un programme commun pouvant sauver le pays en le sortant de la crise économique et en relançant le développement, et ce à travers une reprise de la croissance économique et de l'investissement. Objectifs que s'est attelée à favoriser la loi de finances 2018.

Et le chef du gouvernement d'appeler l'opinion publique à bien mesurer la pertinence des différentes mesures que comporte cette loi et les résultats escomptés, notamment en matière de réduction du déficit budgétaire, d'encouragement à l'investissement dans les régions et de soutien à l'agriculture et à l'artisanat.

S'agissant des élections, le Premier ministre a exprimé sa préoccupation quant au trop faible taux de participation noté en Allemagne, l'expliquant par l'insatisfaction des citoyens devant le spectacle des luttes infinies que se livrent les partis politiques sans que des solutions à la crise du pays ne soient proposées.

Youssef Chahed a également salué l'appel aux urnes que vient de signer le président de la République dès réception de la décision de l'Isie fixant au 6 mai la date des premières élections municipales de la IIème République.

Enfin, le chef du gouvernement s'est justifié à propos de son rejet des démissions des ministres et secrétaires d'Etat issus du parti Afek Tounès, estimant que leur appartenance au gouvernement d'union nationale les place à une certaine altitude par rapport aux partis, eu égard à l'importance vitale du Document de Carthage initié par le président Béji Caïd Essebsi afin de matérialiser un pacte consensuel de sauvetage du pays et répondre, de la sorte, à toutes les attentes populaires qu'à matérialisées la révolution, en termes d'emploi pour la jeunesse, de bien-être dans les régions, de justice, d'équité et de prospérité partagée.