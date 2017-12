Tunisie: Triste spectacle

Jadis, fleuron de la natation qui a bercé de grands champions, du sport olympique, elle gît désormais, dans un état lamentable et indescriptible. C'est qu'on y trouve à la place, un terrain boueux, jonché de gros tuyaux d'arrosage qui sillonnent le parcours jusqu'aux bouches d'eau et d'égout.

Des plaques métalliques rouillées s'ajoutent au triste décor. Un demi-hectare de terre foudroyée par la sinistrose et sans remède. Une terre humide, une autre plus sèche, avant d'apercevoir ce long corridor d'eau stagnante, sur une vingtaine de mètres. Le visiteur des lieux demeure coi, saisi par tant de laideur ! Une autre chose appréciable, qui ne l'est plus, a trait aux fontaines d'eau, qui n'en font plus jaillir, offrant un décor désolant, rébarbatif et hideux. La Presse a contacté Boubaker Houmane, responsable de l'association «Les amis du Belvédère», pour nous donner son opinion sur la situation tragique du parc.

Il transmet son sentiment, froidement : «Que voulez-vous que l'on fasse devant tant d'incivisme des citoyens? Nous menons inlassablement des campagnes de sensibilisation, pour le respect de l'environnement, avec le concours de la municipalité de Tunis, pour de maigres résultats».

Des images choquantes sont parvenues à nos locaux, pour dénoncer les crimes commis par certains délinquants, chose à laquelle il répondra, tout aussi impuissant : «Ce n'est pas notre rôle de sanctionner ni d'arrêter ou d'emprisonner de tels énergumènes, aussi dangereux pour l'environnement que pour la société. La Garde nationale et les forces de l'ordre sont là, pour ça» Le malaise est décrit grâce au témoignage d'une personne volontaire, habituée des lieux et qui cherche à éclairer l'opinion publique et la sensibiliser sur le désastre qui sévit dans et autour du parc.

Squats et déchets polluants

R. L., a alors transmis, à La Presse, ses photos pour dénoncer les mauvais agissements et les abus des squatteurs et l'absence de réactivité des auxiliaires d'entretien et de nettoyage du parc, pour dépolluer les espaces verts, des montagnes de déchets. Il relate la scène vécue, lui qui fréquente souvent le parcours de santé : «J'ai ramassé ce que j'ai pu des bouteilles en verre, vides jonchant ce parcours, laissées par les buveurs d'un soir. Les sacs poubelles pleins, c'est le travail quotidien que j'opère pour limiter les dégâts, pendant que l'agent de propreté de la municipalité est aux abonnés absents». Il a remarqué ce qu'il appelle un grand «bar-restaurant», en plein air avec spécialité barbecue, en signalant qu'il ne faudra pas s'étonner si, un jour, le parc du Belvédère est ravagé par les flammes, suite à un malheureux incendie !

Au final, du côté de la municipalité de Tunis, on aura droit à un silence radio sur la gestion calamiteuse des espaces verts.