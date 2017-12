Madagascar: Santé mentale

L'autorité malgache rejette l'exploitation de Corsair d'une liaison entre La Réunion et Antananarivo. Il… Plus »

En effet, durant cette célébration, des sensibilisations ont été effectuées et ce par le biais d'un théâtre et d'une séance de Zumba avec de dépistages gratuits de VIH/SIDA, de diabète... De plus, il y avait aussi des tests de mémoire, de « burn out » (maladie causée par le stress) sur des différents stands...

En effet, la journée mondiale de la santé mentale est célébrée tous les 10 octobre, mais à cause de la peste qui est une grave maladie pour Madagascar, elle a du être reportée hier. Elle s'est déroulée à la HJRA. Cet évènement avait pour but de réduire le nombre des individus qui ont cette maladie surtout dans le domaine du travail. Ainsi que de les aider pour avoir une meilleure santé mentale.

La maladie mentale est causée par le stress surtout dans le domaine du travail. Chaque année, près de 800 000 personnes meurent par suicide à cause de cette maladie. A Madagascar, 411 des 4 842 hospitalisés au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) étaient des suicidaires, et la plupart sont des jeunes. Sachant que cette maladie ne bénéficie pas de beaucoup de soutien vu que les malades ne cessent d'augmenter.

