Madagascar: Ressources minérales - Essor en vue selon le ministre de tutelle

Le ministre des Mines et du Pétrole, Ying Vah Zafilahy, avec le DG de l'OMNIS, Rasoanaivo Bonaventure et la présidente d'honneur de l'AFO (Association des Femmes de l'OMNIS), Rasoanaivo Voahangy.

Madagascar est de plus en plus attractif aux investissements miniers, grâce à la LGIM (Loi sur les Grands Investissements Miniers) et au Code minier, d'après le ministre des Mines et du Pétrole, Ying Vah Zafilahy. « Malgré la fluctuation du cours des matières premières, la situation est prometteuse pour Madagascar qui intéresse davantage les investisseurs miniers et pétroliers. Dans le secteur du pétrole, les projets de recherche de ressources minérales menés par les compagnies multinationales avec l'OMNIS, avancent très vite.

Certes, avec le potentiel dans ce pays, les mines et le pétrole devraient générer une grande partie du PIB (Produit intérieur brut) ; mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Cependant, nous avons déjà de grands investissements comme les 8 millions USD d'Ambatovy pour l'exploitation de nickel et de cobalt ; ou les 931 millions USD de QMM à Fort Dauphin, ou encore ceux de Toliary Sands qui se comptent également en centaine de millions de dollars, etc. », a affirmé le ministre.

Visible. Pour cette année 2017, une grande évolution a été évoquée par le ministre Ying Vah Zafilahy, notamment dans la filière Or. Si le record de déclaration depuis l'indépendance était de 50Kg en 2008, ce chiffre est largement dépassé actuellement. Cette année, 2730Kg d'or ont été déclarés. D'après les explications du ministre, cette quantité équivaut environ à une valeur de 300 milliards d'Ariary, qui bénéficie directement aux petits exploitants. « En se référant à ces chiffres, on peut dire que cette filière contribue beaucoup à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration du bien-être de la population », a-t-il déclaré, lors de la fête de l'OMNIS, qui s'est tenue mercredi dernier au KR Villa Ambohimangakely. Le ministre a d'ailleurs profité de l'occasion pour présenter ses vœux pour les fêtes de fin d'année.