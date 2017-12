Madagascar: Enième kidnapping à Tana - John Razaly, un employé de l'Ucodis enlevé par cinq individus lourdement armés

Le kidnapping visant des membres de la communauté d'origine indienne refait surface. Mercredi soir, vers 19h 45, John Razaly a été enlevé par cinq individus lourdement armés à l'entrée de son domicile à la Cité Firaisana à Ankorondrano.

Ce jeune homme de 25 ans et employé de la Société Ucodis à Tsaralalàna était sur le chemin de son domicile quand les malfrats l'ont extirpé de sa voiture 4X4 de couleur rouge et l'ont embarqué à bord de leur véhicule Peugeot 405 noire. Cette information est du Collectif des Français d'origine indienne de Madagascar (CFOIM) qui affirme que cette affaire est déjà pris en main par la cellule mixte opérationnelle spécialisée dans la lutte contre les kidnappings ayant son siège à Andrefan'Ambohijanahary.

Hier, le véhicule de la victime a été retrouvé, mais aucune information sur les ravisseurs et leur destination n'est disponible. En effet, l'enquête est en cours et le CFOIM espère vivement qu'elle aboutisse même si la famille n'a déposé aucune plainte jusqu'à hier. Pour ce faire, le collectif affirme être prêt à mobiliser tous les moyens dont il dispose pour obtenir la libération de la victime et faire la lumière sur cette affaire. Le CFOIM affirme travailler en étroite collaboration avec les Autorités et les forces de l'ordre afin que ces actes qu'il qualifie de barbares prennent définitivement fin.

Le CFOIM condamne. Cet enlèvement est le troisième du genre en trois mois seulement. En effet, le CFOIM, à travers un communiqué parvenu à la rédaction hier, dénonce l'insécurité chronique, la recrudescence des kidnappings et le mode opératoire de ces brigands sans foi ni loi qui continuent de créer le trouble et le désarroi au sein des familles et de la société. « Des actes qui ternissent l'image de Madagascar sur le plan national et international et préoccupent au plus haut point les investisseurs étrangers dans leurs projets d'installation dans le pays », ajoute-t-il.

C'est pourquoi, le CFOIM en tant qu'acteur associatif de la société civile, encourage vivement la franche détermination des forces de l'ordre qui se sont tout de suite mises en action dès que cet acte a été commis afin de restaurer un climat de confiance au sein de la population. Ainsi, le collectif lance un appel à tous les partenaires locaux et internationaux, bilatéraux comme multilatéraux pour accompagner au mieux les autorités dans la mise en œuvre d'un dispositif pour mettre fin à ces pratiques criminelles.